‘Türkiye’nin kitabını yeniden yazacağım’

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, "Bana destek verin ki Türkiye'nin kitabını yeniden yazayım" dedi.



Soylu, partisince Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, lobilerin, locaların ve medyanın adamı değil, sokakların adamı olduğunu belirterek, "Bugün İstanbul'un diğer yerlerinde de mitingler var. Toplama insanlarla toplama tiyatrolar oynanıyor yıllardır. Burada halk var, hizmet var, yarını arayan Türkiye var" diye konuştu.



İktidar ve muhalefet partilerinin yıllardır kavga siyasetiyle halkı yorduklarını ifade eden Soylu, kendisinin kavga ve milletin farklılıkları üzerinden istismar siyaseti hiç yapmadığını, arkasında tek bir kara leke olmadığını dile getirdi.



Soylu, "Bize destek verin ki işsizliğin, yoksulluğun defterini düreyim. Yolsuzluğun üzerine karabasan gibi çökeyim. Banan destek verin ki şu Türkiye'nin kitabını yeniden yazayım" dedi.



"Kırat"ın yönetim, demokrasi, millet, fabrika, hastane, baraj ve okul anlamına geldiğini ifade eden Soylu, "Yoruldunuz değil mi kavgadan? Biri pişekar, biri kavuklu, orta oyunu oynuyorlar. 29 Martta bu millet onlara öyle bir oyun oynayacak ki sandığın dibine gömülecekler" diye konuştu.



Hükümete sarı kart



"Yolsuzluğu bitireceğiz dediler ama yolsuzluğun ağababasını bunlar yapıyor" diyen Soylu, "hükümete göstermek" amacıyla elindeki sarı kartı salladı.



Soylu, "Peki bunlara bir cevap vermemiz gerekir mi? 29 Martta bunların kavga, faiz, işsizlik, yolsuzluk siyasetine alet olunmamalıdır. 29 Martta hükümete sarı kart göstermeye hazır mısınız?" diye sordu.



Kalabalıktan bazı kişilerin "kırmızı kart" demesi üzerine Soylu, "Siz 29 Martta sarı kartı gösterin. Siz, bu temiz, yiğit ve cesur evladınıza (evet) deyin, eğer anlamazlarsa ben 6 ayda bunların ipliğini pazara çıkarıp, kırmızı kart göstereceğim" dedi.



CHP'yi de eleştiren Soylu "Birisi bir meydanda, diğeri bir meydanda aylardan beri kavga yapıyor. 'İstanbul'da yolsuzluk var' diyor. 'E Günaydın' derler. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP grubu da var mı, var. Binlerce imar dosyası geçti mi, geçti. O zaman hiçbir hesap sormadılar" diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da kendisini Adnan Menderes, Kayseri'de Alpaslan Türkeş'e benzettiğini ileri süren Süleyman Soylu, "Civciv yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmemiş. Sayın Başbakan 6 yıldan beri dizinin dibinde yetiştiğin Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı niye örnek almazsın, kompleks mi yaparsın?" dedi.

