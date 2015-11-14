Türkiye'nin kırmızı çizgisi Cerablus’ta PYD ile IŞİD arasında çatışma

Türkiye'nin “kırmızı çizgisi olarak görülen Fırat Nehri'nin doğusundaki PYD ile batısında Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında Cerablus'u denetiminde tutan IŞİD militanları arasında çatışma çıktı. PYD ve IŞİD birbirlerine kendi bulundukları alanlardan havan atışları yaptı. Patlama sesleri Karkamış'tan duyulurken, sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı

Doğan Haber Ajansı’ndan Hasan Kırmızıtaş’ın haberine göre, Türkiye'nin PYD'nin Fırat'ın batısına geçmemesi için kırmızı çizgi olarak gördüğü Fırat Nehri'nin batısında IŞİD kontrolündeki Cerablus ve Fırat Nehri'nin doğu yakasında PYP kontrolündeki Zormağara ve Ziyaret köylerinden karşılıklı havan atışları yapılıyor. Gerek Cerabulus, gerekse de PYD bölgesinden dumanların yükseldiği görülürken, havan ve silah sesleri Türkiye tarafından da duyuluyor. Patlamaların ardından Fırat'ın iki yakasındaki PYD ve IŞİD denetimindeki bölgelerden dumanlar yükseliyor.

Uzun süredir sessizliğin hâkim olduğu bölgeden duyulan çatışma ve patlama seslerinin ardından, sınır hattında güvenlik önlemleri de artırıldı. Hudut karakollarındaki askerler Suriye tarafındaki gelişmeleri sürekli olarak termal kameralar ile takip ederken, askeri birlikler de zırhlı araçlar ile sınır hattında sürekli devriye görevi yapıyor.

Sınıra yakın bölgelerde günlük yaşamlarını sürdüren vatandaşlar ise karşılıklı çatışma seslerine alıştıklarını ifade ediyor. Aralıklarla çatışmalar yaşandığını ve patlamalar olduğunu ifade eden vatandaşlar, "PYD ya da IŞİD militanlarını görmüyoruz ama zaman zaman patlama ve silah sesleri duyuyoruz" dedi.

Sınırda IŞİD bayrağı halen dalgalanıyor

Türkiye, kırmızı çizgi kabul ettiği Fırat nehrinin daha önce 2 kez batı yakasına geçmeye çalışan PYD'lilere müdahale etti. Bu gelişmelerin ardından PYD, Fırat nehrinin batı yakasına geçme girişiminde bulunmazken, Cerablus'taki IŞİD hedeflerine Fırat'ın doğusundaki Zormağara ve Ziyaret bölgelerinden havan atışları yapıyor. Cerablus'ta daha önce mayın döşerken görülen IŞİD militanlarının ise olası müdahale ve kara harekatının gündeme gelmesinin ardından sınır hattında görülmediği bildirildi.

Bu arada Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kapalı olan sınır kapısındaki Türkiye bayrağının birkaç metre ilerisindeki Carablus tarafında IŞİD bayrağı dalgalanmaya devam ediyor.