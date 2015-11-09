Yeni Şafak Temsilcisi: Cerablus'ta IŞİD'e karşı operasyon geliyor; PYD de engellenecek, fiili tampon bölge olacak

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, "IŞİD’e karşı büyük bir operasyon hazırlandığını ve operasyon sonrası tampon bölgenin oluşacağını" ileri sürdü. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun ”Onlara (IŞİD) karşı önümüzdeki günlerde askeri olarak harekete geçme planlarımız var” açıklamasını hatırlatan Selvi, "Cerablus'a yapılacak olan operasyonda Türkiye'nin de yer alacağını" söylerken "Cerablus'un bir tampon bölge olacağını" söyledi.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Büyük operasyon geliyor" başlığıyla yayımlanan (9 Kasım 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

IŞİD'in en büyük petrol gelirlerine sahip olduğu Rakka'ya yönelik büyük bir operasyon hazırlığı yapılıyor.

ABD, Rakka'ya yönelik operasyonda PYD'nin güçlü bir kara gücü olarak savaşmasını istiyor. Zaten 50 ton silah bunun için verilmişti. Tabii tamamının PYD'nin eline teslim edilmesi ABD'nin beceriksizliği ile açıklanmayacak kadar tehlikeli bir hamleydi.

Ruslar ise PYD'yi Rakka'ya değil, Cerablus'a yönelik bir operasyona kışkırtıyor. Türkiye, Cerablus'u kırmızı hat olarak ilan ettiğini PYD'nin Fırat'ın doğusuna geçmesi durumunda vuracağını ilan etmişti.

Rusya, Cerablus kartını biraz da bu amaçla oynuyor. Bakalım ABD, Rakka işini nasıl yönetecek?

Ama bizim için asıl önemli olan nokta Cerablus.

Sizi önce Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun Erbil'de yaptığı açıklamaya götürmek istiyorum. Sinirlioğlu, 5 Kasım tarihinde Başkan Barzani ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, ”Onlara (IŞİD) karşı önümüzdeki günlerde askeri olarak harekete geçme planlarımız var” demişti.

Bakan Sinirlioğlu'nun, IŞİD'e yönelik müdahale sinyali olarak yorumlanan sözleri üzerine Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Kara harekatı” ifadesinin kullanılmadığını belirterek, “Tabiatıyla terör örgütlerine karşı siyasi iradenin alacağı her türlü tedbir ve karar uygulanır. Bu kararlar çerçevesinde tüm opsiyonlar da gündeme gelebilir” demişti.

Bakan Sinirlioğlu'nun açıklaması da doğru Sözcü Tanju Bilgiç'in, kara harekatı düzeltmesi de.

Diplomasi aynı zamanda sözcüklerin üzerinde dans etme sanatı. Önümüzdeki günlerde Cerablus'ta IŞİD'e yönelik büyük bir operasyon bekleniyor. Hem de Cerablus'taki IŞİD varlığını süpürecek kadar geniş çaplı bir operasyondan söz ediliyor.

Türkiye, IŞİD'e yönelik operasyonlara katıldı. Ama bu kez farklı olacak. Türkiye ile ABD, IŞİD'e karşı ortak operasyon yürütecek. Kara birliği olarak yer almayacağız. Biz ve ABD, havadan IŞİD hedeflerini vuracak. Karadan ise Hür Suriye Ordusu ile birlikte Arap ve Türkmen birlikler girecek. Ama kara operasyonunda cihadist örgütler yer almayacak.

Hedef, IŞİD'in bu bölgeden atılması olacak.

İkinci bir hedef ise IŞİD'den boşalan ve Türkiye açısından stratejik önemi haiz olan bölgeye bir oldubittiye getirip PYD'nin girmesinin önlenmesi olacak.

Cerablus, Türkiye'nin Suriye'nin iç bölgeleriyle, Türkmenlerle, Araplarla irtibatını sağladığı stratejik bir mevki. Cerablus'un IŞİD'den temizlenip PYD'nin eline geçmesi de önlenmek suretiyle, bir anlamda fiilen tampon bölge işlevini görecek.

Ayrıca ABD, IŞİD'e karşı PYD dışında operasyonel gücü olan ama cihadist olmayan Arap, Türkmen ve Kürt birliklerle çalışmış olacak.

Büyük bir operasyon geliyor. Ama hemen uyarayım, bu operasyon Cerablus'ta ve IŞİD'e karşı olacak.

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