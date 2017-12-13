Türkiye'nin kendi enerjisini üreten ilk akaryakıt istasyonu

Türkiye’nin akaryakıt şirketlerinden Alpet Kuzey Kıbrıs’ta bulunan yenilenebilir enerji altyapısına sahip Salamis Akaryakıt İstasyonu’nda kendi enerjisini üretmeye başlıyor.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımlarla istikrarlı büyümesine devam eden Alpet, Kuzey Kıbrıs’taki ekolojik istasyonu ile bir ilki gerçekleştirdi. İstasyon doğa dostu bir altyapıyla donatılırken uygulama aynı zamanda sürdürülebilir istasyon ağı için de modelleme bir sunuyor.

Tüm faaliyetlerinde “insan sağlığını ve çevreyi koruma” parolasını benimseyen Alpet, iki bin metrekarelik bir lana sahip olan Salamis Akaryakıt İstasyonu\'nda gerçekleştirdiği projesi ile kendi enerjisini ürete sürdürülebilir bir ilk imzası taşıyor. İstasyon’ndaki tüm enerji ihtiyacı 36 adet güneş panelinden sağlanıyor ve yılda ortalama 15.120 kWh enerji üreten altyapı sayesinde 15.000 TL’lik bir tasarruf elde ediliyor.

Salamis Akaryakıt İstasyonu’ndaki pilot uygulama ile ilgili açıklama yapan Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt “Alpet olarak sadece müşterilerimize değil, doğaya karşı olan sorumluluğumuzun gereği olaraktüm enerjisini güneşten elde eden ilk istasyonu hizmete sunduk. İstasyon alanımızı solar alana dönüştürerek enerjiden tasarruf eden, çağımızın gerekliliği olan sürdürülebilirliği bir iş kültürü haline getiren ve doğayı destekleyen bir kimliğe kavuştuk. Sürdürülebilir bir gelecek için doğaya yatırım yapmak, bütün yatırımların önünde geliyor. Günümüzde ekolojik tahribatın önlenmesine karşı kişilere, topluluklara ve kurumlara kısacası herkese vazife düşüyor. Doğa dostu istasyonumuzun sadece akaryakıt sektörü için değil, diğer sektörler için de örnek teşkil etmesini ve benzer tesislerin artmasını umuyorum” dedi. (Fotoğraflı)