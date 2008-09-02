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Çevre

Türkiye'nin 'kelebek rehberi'

Doğa Derneği Türkiye'de yaşayan 390 kelebek türünün yer aldığı bir rehber yayınladı.

02 Eylül 2008 03:00

Doğa Derneği, 390 türle "kelebek cenneti" olarak nitelendirilen Türkiye'nin kelebek rehberini yayımladı. Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, bazı kuş ve aralarında endemik olanların da bulunduğu bitki türleri bakımından zengin olduğunu belirtti.

Eken, 390 tür kelebeğe ev sahipliği yapan Türkiye'de kelebek rehberini yayımlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kelebek uzmanı Dr. Ahmet Baytaş ile çevre bilimci Dr. Evrim Karaçetin'in hazırladığı rehberde 300'den fazla kelebek fotoğrafı ile türlerle ilgili detaylı bilgi yer aldığını kaydeden Eken, rehberde tehlike altında olan türlere de dikkat çekildiğini bildirdi.

Farklı iklim kuşaklarının bir arada bulunmasının Türkiye'yi kelebek cenneti yaptığına dikkati çeken Eken, şunları kaydetti:
"Türkiye'de bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışma olan Türkiye'nin Kelebek Rehberi, 22'si endemik olmak üzere 300'den fazla tür hakkında detaylı bilgi sahibi olma imkanı sunuyor. Sadece Türkiye'de yaşayan kelebeklerden Anadolu çok gözlüsü Isparta, Konya, Adana, Bilecik ve Eskişehir'de görülüyor. Çok gözlü Fatma ile Çok gözlü buzul mavi Van ve Hakkari'de, Koçak'ın esmer perisi Artvin, Van, Hakkari'de, çok gözlü Anadolu beyazı Doğu Anadolu dışındaki bölgelerde, yaz meleği ise Gümüşhane, Adana ve Van arasında görülebiliyor."
Endemik kelebeklerin önemli kısmının neslinin tehlike altında olduğunu belirten Eken, Bodrum'da yaşayan Halikarnas esmeri ile Malatya'da bulunan Mezopotamya çok gözlüsünün de bunlar arasında yer aldığını ifade etti. Kitap Yayınevi tarafından bastırılan rehberin 20 YTL'ye satışa sunulduğunu bildiren Eken, şunları kaydetti:
"Doğa Derneği'nin yayımladığı rehber, bizleri kelebeklerin yaşadığı saf ve özgür dünyaya yeniden davet ediyor. Kitap, böyle bir dünyanın hala mümkün olduğunu kanıtlarcasına kelebek fotoğraflarını doğaseverlere sunuyor. Türkiye'nin kelebekleri, onları unutmaya yüz tutan bizleri uyandırmak için bu kitapta buluşuyor."

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