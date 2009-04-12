Türkiye'nin kaza haritası

Bayramda kazalar hız kesmedi

ACI BİLANÇO: 79 ÖLÜ

Gün Ölü Yaralı Arife 18 127 1. Gün 12 88 2. Gün 26 61 3. Gün 17 104 4. Gün 8 66

Kazaların yüzde 30'u şoför hatasından kaynaklanıyor. Her 5 kazadan 2'si İstanbul'da. Uzmanlar, trafik kazalarının önlenmesi için deniz ve demiryolu (metro, tramvay, tren) ulaşımına ağırlık verilmesini ve toplu taşımanın artırılmasını öneriyor.1 Nisan 2008'de yürürlüğe giren uygulamaya göre artık sürücüler maddi hasarlı trafik kazalarında aralarında anlaşabiliyor. Polisi beklemeden tutanak düzenleyip olay yerinden ayrılabiliyor. Kaza değerlendirmesini ise sigorta şirketleri yapıyor. Nihai veriler Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER)'nde toplanıyor. Bilgi Merkezi tarafından aylık olarak hazırlanan 'Maddi Hasarlı Trafik Kazaları Raporu'na göre uygulamanın başladığı 8 aylık sürede ülke genelinde 398 bin 900 kaza meydana geldi. Maddi hasarlı kaza sıralamasında İstanbul (yüzde 40) ilk, Kilis (yüzde 0,2) son sırada yer alıyor. 13 milyona yaklaşan nüfusu ile Avrupa'nın 21 ülkesini sollayan İstanbul'da her gün ortalama 600 kaza meydana geliyor. Türkiye genelindeki kazaların yüzde 69'u İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya'da yaşanıyor. 5 şehirde 8 ayda 269 bin 765, diğer 76 ilde ise 129 bin 135 kaza oldu.İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkan Vekili Coşkun Çağlar, kazaların yüzde 30'unun şoför hatalarından kaynaklandığını belirtiyor. İstanbul'da günlük ortalama 300 aracın trafiğe çıktını kaydeden Çağlar, "Kente alternatif yolların yapılması gerekiyor. Kavşak yollar yapılırken projelere dikkat edilmeli." dedi. Coşkun Çağlar, toplu taşıma araçlarının önemine dikkat çekerek, şunları önerdi: "Tramvay, metro ve deniz ulaşımı ile birlikte tüm toplu taşıma araçlarına olan ilginin artırılması trafik kazalarının sayısını ciddi oranda azaltır. "Trafik kazaları alınan önlemlere rağmen durmak bilmiyor. Arife günü ile Kurban Bayramı süresince yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda 79 kişi hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı. Bayram süresince en fazla ölümlü kaza ikinci gün yaşandı; 24 kişi ölü, 61 yaralı. Kurbanlarını kesen vatandaşların birinci gün trafiğe çıkmaması sebebiyle daha az kaza meydana geldi; 12 kişi öldü, 88 kişi yaralandı. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda yaşanan kazalarda 49 kişi vefat etmiş, 266 kişi yaralanmıştı. Son 5 yılda Ramazan ve Kurban bayramlarında meydana gelen trafik kazalarında ise toplam 840 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 344 kişi ise yaralandı.