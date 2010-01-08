T24- Bu yıl iki dalda Amerikan Müzik Ödülleri’ne aday gösterilen dünyaca ünlü Rap’çi Mos Def’in, “Supermagic” parçasında Selda Bağcan yorumuyla “İnce İnce Bir Kar Yağar” adlı türküyü kullandığı ortaya çıktı.



Mos Def türkü hayranı

Hürriyet'te yer alan habere göre,2010 Grammy Ödüllerine en iyi rap albüm ve en iyi performans dallarında aday gösterilen Mos Def, türkü hayranı çıktı! Bu gerçeği ortaya koyansa, Brooklyn’li rap’çinin son albümü “The Ecstatics”te yer alan “Supermagic” adlı parça oldu. Albümü dinlerken, Selda Bağcan’dan Aşık Mahzuni şerif’in “İnce İnce Bir Kar Yağar” türküsünü işiten Türkler neye uğradıklarını şaşırdı.

Bağcan adı her yerde

Selda Bağcan’ın 1976’da piyasaya sürdüğü “Türküola” albümünde yer alan bu parça, Electronic Arts adlı oyun şirketinin piyasaya sürdüğü “Skate 2” oyununda da Mos Def uyarlamasıyla yer aldı. Gerçek adı Dante Terrell Smith olan Amerikalı aktör ve müzisyenin albümünde bu türküyü kullanması, albüm kritiklerinde Bağcan’dan bahsedilmesine, birçok müzik dergisinde Selda Bağcan adının geçmesine yol açtı.

Türkiye'nin Joan Baez'i

Yazar Caspar Lewellyn Smith, Selda Bağcan’ı “Türkiye’nin Joan Baez’ı” olarak tanımlıyor: “Selda Türkiye’nin Joan Baez’ı... Yaptığı müzik sazın, çılgın gitarların, anaforlu elektronik efektlerin ve perküsyonun izlerini taşıyor. Ve Selda, dünya müziğinin iki keçi çobanının ellerine kavallarını alıp çıkardıkları akustik seslerden ibaret olmadığını kanıtlıyor.”

O çöldeki vaha gibi

İspanyol müzik araştırmacısı Vicente Fabuel’in Selda bağcan hakkındaki yorumu ise şöyle: “Türk vokalisti Selda, doğu kültüründen çıkmış sayılı efsanevi kadın seslerden biridir. O büyük çöllerin ortasında az bulunur vahalar gibidir. Bir insan nasıl bu kadar çevik, bu kadar derin, bu kadar yaratıcı ve bu kadar hissederek şarkı söyleyebilir.”