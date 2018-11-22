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Spor

Türkiye'nin İspanya ve Karadağ maçlarının kadrosu belli oldu

İSTANBUL,(DHA) A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalarının 15 kişilik sporcu kadrosu belli o

22 Kasım 2018 20:23

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara\'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalarının 15 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.
25 Kasım\'da Ankara\'da kampa girecek olan Milliler, 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00\'da Ankara Spor Salonu\'nda İspanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00\'de oynayacağı Karadağ maçından bir gün önce bu ülkeye hareket edecek.
Milli takımda kadroya dahil edilen isimler şöyle:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, J.Metecan Birsen, Tolga Geçim, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Semih Erden, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Metin Türen, Scott Jordan Wilbekin

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