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Yaşam

Türkiye’nin Interpol’den istediği yazar gözaltına alınıp tutuklandı

Hamza Yalçın, hakkında bu yılın nisan ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı

08 Ağustos 2017 02:49

İsveç’te politik sığınmacı olarak yaşayan ve Odak dergisinde yayınlanan makalesinden dolayı hakkında Erdoğan’a hakaretten dava açılan yazar Hamza Yalçın, Türkiye’nin isteği üzerine, Interpol aracılığıyla İspanya’da tutuklandı.

İsveç’te 1984 yılından bu yana politik sığınmacı olarak yaşayan, Türkiye’de aylık yayınlanan Odak Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği de yapmış olan yazar Hama Yalçın İspanya’da gözaltına alındı.

Türkiye tarafından İnterpol aracılığıyla arandığı gerekçesiyle Barselona’dan İngiltere’ye geçmek isterken 3 Ağustos günü havaalanında gözaltına alınan Yalçın, 4 Ağustos’ta mahkeme tarafından tutuklandı.

Odak dergisinde yayımlanan bir makalesinden dolayı Yalçın hakkında bu yılın nisan ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

İsveç Yazarlar Birliği üyesi olan Yalçın’ın tutuklanmasının ardından mektup yayınlanan bir grup İsveçli gazeteci İsveç hükümetinin gözaltına alınma işlemine müdahale etmesini istedi.

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