Türkiye'nin internetteki özgürlüğü Uganda'nın gerisinde!

Freedom House tarafından belirlenen Freedom of the Net 2012 raporu yayınlandı. Ülkelerdeki internet özgürlüğünü ölçen sisteme göre Türkiye 46 puanla kısmen özgür ülkeler kategorisinde yer aldı. Türkiye, Kenya ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kalırken Azerbaycan ve Rusya'nın önünde yer alabildi.

Araştırmada yer verilen 47 ülke, Freedom House tarafından belirlenen bir sisteme göre puanlandırılmış. Puanlandırma sisteminde erişim engellemeleri, içeriğe getirilen sınırlar ve kullanıcı haklarının ihlali konuları değerlendiriliyor. Bu kıstaslara göre her ülkeye 0-100 arasında puan veriliyor. Derecelendirmede düşük puan alan ülkeler özgür, yüksek puan alanlar ise özgür değil olarak nitelendiriliyor.



Türkiye, araştırmada yer alan 47 ülke arasında 26. sırada yer alıyor. 46 puan alan Türkiye, Tunus ile aynı puanda. Yapılan derecelendirmede Türkiye “kısmen özgür” kategorisinde bulunuyor. 31 ile 60 puan arasındaki ülkeler bu kategoriye giriyor. Türkiye’nin geçtiğimiz yıla göre 1 puan yükseldiği gözüküyor.

En Özgür Ülke Hangisi?

Freedom of the Net 2012 raporuna göre İnternet konusunda en özgür ülke Estonya. Sadece 10 puan alarak lider olan Estonya’yı sırasıyla ABD, Almanya, Avustralya ve Macaristan takip ediyor.



Araştırmada en İnternet’e en büyük kısıtlamaları getiren ülke ise İran olarak çıktı. İran 100 üzerinden 90 puan alarak diğer tüm ülkeleri geride bıraktı. İran’dan sonra İnternet üzerinde en çok baskı kuran ülkeler ise Küba, Çin, Suriye ve Özbekistan.



Sıralamada Türkiye’den daha özgür olarak gösterilen ülkeler arasında Uganda, Kenya, Libya ve Kırgızistan gibi çok gelişmemiş ülkeler de var.