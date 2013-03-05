Türkiye'nin 'Instagram şampiyonu' sergi açıyor

Türkiye’de uzun yıllar birçok basın kuruluşunda fotoğrafçılık yapan Mustafa Seven, internet ve mobil dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım hizmetlerinden Instagram’da büyük bir üne kavuştu.

ntvmsnbc.com’un haberine göre; instagram kullancıları arasında Türkiye’de en fazla takipçi sayısına sahip Seven’in fotografları dünyanın birçok yerindeki hayran kitlesi tarafından da takip ediliyor.

Mustafa Seven için fotoğraf karelerindeki insanlar yerler ve kurdukları ilişkiler onun kendi için yarattığı yaşam alanının en önemli parçaları. Asıl hayatın sokaklarda olduğunu, fotograflarında gördüğümüz kişilerle sohbet etmekten ve onların fotograflarını çekmekten mutlu olduğunu söyleyen Seven, aslında hayatın bir yolculuktan ibaret olduğunu belirtiyor.

Fotomuhabirliğinden reklam fotografçılığına dek geniş bir yelpazede üretim yapan Seven'in son yıllarda takipçileriyle paylaştığı fotograflardan yapılan seçki, Instagram'da paylaşılan kare formatların tam kadrajlarını barındırıyor.

Türkiye’de takipçi rekoru kıran Seven’in “Tek” isimli fotoğraf sergisi 7 Mart’tan itibaren Nişantaşı Galeri Eksen’de ziyaretçileriyle buluşacak. Sergi, Seven’in son dönem çalışmalarının içinden bir seçkiyi barındırıyor.