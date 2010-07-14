-TÜRKİYE'NİN IMF'DEKİ TEMSİL GÜCÜ ARTACAK TBMM (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye'nin, IMF'deki temsil gücü artacak, oy gücü yüzde 0,61 seviyesine yükselecek. ''IMF ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Veren Kanuna Ek IMF Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Belgelerin Onaylanmasını Uygun Bulan Tasarı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Ana sözleşmeyle IMF'ye üye ülkelerin kota dağılımlarını yeniden ayarlanıyor; Afrika ülkelerinin İcra Direktörleri Kurulunda daha güçlü temsil edilmesi sağlanıyor; Fon kaynaklarının yatırım amaçlı kullanımının önündeki sınırlamaları hafifletiliyor. Sözleşmede öngörülen değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin IMF'deki temsil gücü artacak, 2006'da yüzde 0,55 olan oy gücü, yüzde 0,61'e çıkacak. -GÖRÜŞMELER- Genel Kuruldaki görüşmelerde söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü, IMF'nin 28 yıl boyunca ekonomi yönetiminin, politikalarının belirleyicisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin IMF'siz de olabileceğinin yıllar sonra görüldüğünü anlatan Tütüncü, sanayileşme, tarım ve hayvancılık, KOBİ, esnaf ve sanatkarın potansiyeli, enerji ve hizmet sektörlerine ilişkin yol haritaları oluşturulmasını istedi. BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ise ekonominin özgür olmadığını, özgürleşmesi gerektiğini savundu. MHP İstanbul Milletvekili Mithat Melen de tasarıyla IMF'nin Türkiye lehine bir şey yaptığını ifade etti. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Merkez Bankasındaki rezervi artırdık'' diye açıklamalarda bulunduğunu belirterek, ''Merkez Bankası bağımsızdır. Hükümetin bu artışta müdahalesi olamaz. Sayın Başbakan neden bu konuda övünüyor?'' dedi. AK Parti Tokat Milletvekili Osman Demir, Türkiye'nin 19 defa IMF'nin kapısını çalmak durumunda kaldığını, bunların 18'inin AK Parti hükümetlerinden önce olduğunu söyledi. IMF'nin genel politikasının kemer sıkma, vergileri artırma ve devalüasyon üzerine olduğunu anlatan Demir, ekonominin IMF'ye muhtaç hale getirilmemesinin önemine işaret etti. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, muhalefetin, ülkedeki olumlu gelişmeleri de görüp takdir etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin özel sektör öncülüğünde büyümeyi sürdürdüğünü, 2013 yılında IMF'ye olan borcun sıfırlanacağını anlatan Kinay, bu başarılar karşısında takdir duygularının sunulması gerektiğini ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, IMF ve Dünya Bankasının artık eski konumlarında bulunmadığını, yaşanan son küresel krizin önlenmesinde etkisiz kaldıklarını kaydetti. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, tasarı kabul edilerek yasalaştı. Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, oylamanın ardından, birleşime bir süre ara verdi.