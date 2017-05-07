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Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Prof. Özkan'dan 'FETÖ' üyeliği suçlamasına yanıt

"FETÖ varken de FETÖ yokken de en büyük mağduriyetleri yaşayan kişi ben oldum"

07 Mayıs 2017 19:29

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ‘FETÖ’den en çok mağdur olanlardan biri olduğunu söyleyerek, "FETÖ üyeliği iddiası tam bir rezalet" dedi.

Akdeniz Üniversitesi’nde yüz ve kol nakilleri ile ismini dünyaya duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan, eski Başhekim Doç. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı olmak üzere 14 öğretim üyesinin 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edildi.

"Rezalet"

İddialarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, iddiaların kendisi açısından en ufak bir gerçeklik ve önemi olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ömer Özkan, kendi adının 'FETÖ' mensubu olduğu iddia edilen 7 öğretim üyesiyle ilgili suç duyurusunda değil, iftira attığı ileri sürülen 7 kişiyle ilgili suç duyurusunda geçtiğini kaydetti. Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

"FETÖ üyeliği iddiası tam bir rezalet. FETÖ varken de FETÖ yokken de en büyük mağduriyetleri yaşayan kişi ben oldum. O süreci yaşarken yapılan haberlerde hiç alakam olmadığı halde adımın geçmiş olması ve fotoğrafımın yayımlanması, çok büyük mağduriyetler yaşamama neden oldu. Bu son çıkan haberde de meslekten ihraç edilmesi nedeniyle yaptığı saldırılardan bir tanesi olabilir. Konuyla hiçbir alakam yok. Gerekirse zaten gidip ifade de veririz. Üzüntüm bu konunun hiçbir yerinde olmadığım halde adımın geçmesidir. FETÖ ile ilişkilendiren de medya önünde değil, kanun önünde cevabını alır."

Kendisine bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi ulaştırılmadığını, ifadeye çağrılmadığını, suçlamanın tam içeriğini bilmediğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, bilgisine başvurulan öğretim görevlilerinin bile şaşırdığını, tepki gösterdiğini bildiğini söyledi.

Bilgisine başvurulan öğretim üyelerinden öğrenildiği kadarıyla konunun en ufak bir önemi olmadığını, gerekirse adli inceleme yapılmasının doğal olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, kendisini üzen konunun kendi ismi üzerinden algı yönetimi yapılması olduğunu söyledi.

"Aynı sayfada adımın geçmesi bile..."

Prof. Dr. Özkan, "Hiçbir donemde hiçbir şekilde kıyısından bile geçmediğim alçak bir örgütle bırakın ilişkilendirilmek, aynı sayfada adımın bile geçmesi çok büyük oranda üzülmek için yeterlidir. İnsanların ’Gecmiş olsun sizi tanıyoruz inanıyoruz’ demeleri bile inanın yeterince üzücü olabiliyor" diye konuştu.

Bu arada Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’ın, iddialarla ilgili yarın yazılı açıklama yapacağı belirtildi.

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