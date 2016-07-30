T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekipte bulunan cerrahlar, darbe soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkartılan bazı akademisyenlerin yurt dışına kaçtığı belirlendi

30 Temmuz 2016 18:26

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında, Türkiye'nin ilk yüz, kol ve bacak nakillerine katılan dünyaca ünlü cerrahlar gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve 19 fakülteye operasyon düzenlemişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; iki gündür düzenlenen operasyonlar kapsamında şu ana kadar aralarından eski Rektör yardımcıları, eski Dekan, akademisyen ve idari personelinde bulunduğu toplam 147 kişi gözaltına alındı. 150 kişi hakkında gözaltı karar ı alınan operasyon kapsamında dün 130 kişi bugün ise 17 kişi gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkartılan bazı akademisyenlerin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Yüz, kol ve bacak nakillerine katılan cerrahlar gözaltında operasyon kapsamında 2012 yılında Türkiye’nin ilk yüz nakli ile ilk kol ve bacak nakli operasyonlarında da yer alan Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar T., Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Levent A., Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla R. ile Diş Hekimliği Fakültesi Çene Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan T., Organ Nakli Merkezi eski Müdürü Doç. Dr. İbrahim A., eski Rektör Yardımcısı Nefroloji Bilim Dalından Prof.Dr. Ramazan Ç., ÇocukCerrahisinden Prof.Dr, Abdurrahman K., Doç.Dr. Adnan A., Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Remzi Y.'da gözaltına alındı.

Öte yandan, İletişim Fakültesi eski Dekanı Bilal A., Eğitim Fakültesi eski Dekanı Mimar T. de gözaltına alınanların arasında yer alıyor.

Ayrıca FETÖ-PDY operasyonları kapsamında gözaltı sayılarının artması nedeniyle merkezdeki Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı şube ve polis merkezlerindeki nezarethanelerde yer kalmaması nedeniyle, Aksu, Döşemealtı, Serik ve Kemer ilçelerine gönderildiği öğrenildi.

ETİKETLER

ameliyatTürkiyedarbe girişimiyüz nakli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24