Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekipte bulunan cerrahlar, darbe soruşturması kapsamında gözaltına alındı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında, Türkiye'nin ilk yüz, kol ve bacak nakillerine katılan dünyaca ünlü cerrahlar gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve 19 fakülteye operasyon düzenlemişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; iki gündür düzenlenen operasyonlar kapsamında şu ana kadar aralarından eski Rektör yardımcıları, eski Dekan, akademisyen ve idari personelinde bulunduğu toplam 147 kişi gözaltına alındı. 150 kişi hakkında gözaltı karar ı alınan operasyon kapsamında dün 130 kişi bugün ise 17 kişi gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkartılan bazı akademisyenlerin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Yüz, kol ve bacak nakillerine katılan cerrahlar gözaltında operasyon kapsamında 2012 yılında Türkiye’nin ilk yüz nakli ile ilk kol ve bacak nakli operasyonlarında da yer alan Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar T., Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Levent A., Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla R. ile Diş Hekimliği Fakültesi Çene Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan T., Organ Nakli Merkezi eski Müdürü Doç. Dr. İbrahim A., eski Rektör Yardımcısı Nefroloji Bilim Dalından Prof.Dr. Ramazan Ç., ÇocukCerrahisinden Prof.Dr, Abdurrahman K., Doç.Dr. Adnan A., Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Remzi Y.'da gözaltına alındı.

Öte yandan, İletişim Fakültesi eski Dekanı Bilal A., Eğitim Fakültesi eski Dekanı Mimar T. de gözaltına alınanların arasında yer alıyor.

Ayrıca FETÖ-PDY operasyonları kapsamında gözaltı sayılarının artması nedeniyle merkezdeki Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı şube ve polis merkezlerindeki nezarethanelerde yer kalmaması nedeniyle, Aksu, Döşemealtı, Serik ve Kemer ilçelerine gönderildiği öğrenildi.