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Yaşam

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yüz fonksiyonlarının yüzde 95'ine ulaştı

Acar, operasyonun yapıldığı hastanede işe girmişti

20 Ocak 2017 16:32

Türkiye'nin ilk kez yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın yüz fonksiyonları, aradan geçen 5 yılda yüzde 95'e  ulaştı.

Fransa'dan sonra dünyanın en fazla yüz nakli yapılan ülkesi  Türkiye'nin yüz nakli macerası 5 yıl önce 21 Ocak 2012'de başladı. Uşak'ta intihar eden Ahmet Kaya'nın yüzünün ailesi tarafından bağışlanmasıyla Kaya'dan  alınan yüz, Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir operasyonla Manavgatilçesi  Gebece köyünde yaşayan ve 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evlerinde çıkan  yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Uğur Acar'a nakledildi.

Türkiye'yi yüz nakli ile tanıştıran ve başarılı olması dolayısıyla  başkalarına da kapı açan nakil ile Acar hayata adeta yeniden "Merhaba" dedi. Nakille artık çocukların korkmadığı bir yüze sahip olan Acar, operasyonun  yapıldığı hastanede işe girdi ve hayatını mutlu bir şekilde sürdürmeye başladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, 5 yıl önce Türkiye'nin ilk yüz naklini Uğur Acar'a yapmanın  heyecanını yaşadıklarını belirtti. 5 yıllık süreçte Uğur Acar'ın hayata  karıştığını ifade eden Özkan, Uğur'un üniversitede çalıştığını ve kendisiyle sık  sık karşılaştıklarını söyledi.

Acar'ın sağlıklı insanlar gibi hayatını sürdürmesinin kendisini mutlu  ettiğini dile getiren Özkan, "Uğur Acar'ın ilk geldiği zamanki ve şimdiki sosyal  hayatını gördüğümüz zaman hedefimize ulaştığımı anlıyorum ve mutlu oluyorum. 5  yıl uzun bir süre. Acar'ın yüzü artık olması gerektiği gibi. Yüzde 95 fonksiyon  kazandı. Bundan sonraki hedefimiz rehabilitasyonlarla yüzün tamamına fonksiyon  kazandırabilmek. Diğer insanlardan yüzü farklı değil." dedi.

Özkan, Acar'a estetikle ilgili küçük   cerrahi müdahaleler  yapacaklarını, yüzü yaşlandıkça gençleştirmeye çalışacaklarını aktardı. Yüz  nakillerinin komplike bir ameliyat olduğuna işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat herkese yapılmaması gereken bir ameliyat. Bunun kararını  ekiple vermek gerekiyor. Hastanın çok ciddi problemleri varsa yüz nakli yapmak  gerekiyor. Yüz naklindeki tecrübelerimizi dünya biliyor. Türkiye, yüz naklinde  dünyada en iyi ülkelerinden biri. Donör çıkarsa yeni yüz nakilleri yapacağız.  İhtiyacı olan birkaç hastamız var. Kadavra sahiplerinin verici olmaları birçok  insanın hayatını değiştirecektir."

"Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum, mutluyum"

Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalı çıkan, jest ve  mimiklerini kullanabilen Uğur Acar ise hayatının değiştiği hastanenin otoparkında  çalışarak yaşamını sürdürüyor.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi  Hastanesine yüz nakli için başvuru yaptıktan sonra her ay rutin kontroller için  hastanede olduğunu ve akşama kadar kontrollerin devam ettiğini anlattı.

Yarım kalan tahlillerin tamamlanması için de pazartesi gelmesinin  istendiğini belirten Acar, Manavgat ilçesine otobüsle giderken yoldayken nakil  olacağı haberini aldığını aktardı.

Otobüsten inerek acilen hastaneye döndüğünü ifade eden Acar, şunları  söyledi:

"Ben aileme ameliyat olacağımı daha önce söylememiştim. Şaşırdılar,  daha önce Türkiye'de böyle bir şey olduğunu hiç duymamıştık. Yurt dışında  yapıldığını bilmiyorlardı. Hastaneye gelip, ameliyata hazırlandım. Aileme de  doktorlarım ulaştı. Ameliyata girmeden bir dakika önce ağabeyim ve dayım geldi.  Onlarla vedalaşarak ameliyata gittim ve 9,5 saatlik bir operasyondan sonra yeni  hayatım başladı."

Nakilden sonra hayatının tamamen deştiğine işaret eden Acar, bir  filme, romana sığmayacak kadar çok şey yaşadığını vurguladı.

Zaman zaman hüzünlü günler de yaşadığına dikkati çeken Acar, şöyle  devam etti:

"Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum, mutluyum. Yeni yüzümle  insanlar beni tanıyor, değer veriyor. Otururken ve yürürken beni konuşmaları  hoşuma gidiyordu. İlkleri yaşadım. Yeni yüzümle güldüm, ağladım. İlk kez sakalım  çıktı, tıraş oldum. Üniversitedeki öğrencilerimiz benimle çalışma yaptılar. Tıp  Fakültesi öğrencilerimiz de bizimle çalışma yaptı."

Acar, yüzünün her geçen gün daha güzel olduğunu, jest ve mimiklerini  büyük ölçüde kullanabildiğini belirterek ileri süreçte bunun yüzde 100'e  ulaşabileceğine inandığını kaydetti.

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