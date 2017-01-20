Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yüz fonksiyonlarının yüzde 95'ine ulaştı

Türkiye'nin ilk kez yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın yüz fonksiyonları, aradan geçen 5 yılda yüzde 95'e ulaştı.

Fransa'dan sonra dünyanın en fazla yüz nakli yapılan ülkesi Türkiye'nin yüz nakli macerası 5 yıl önce 21 Ocak 2012'de başladı. Uşak'ta intihar eden Ahmet Kaya'nın yüzünün ailesi tarafından bağışlanmasıyla Kaya'dan alınan yüz, Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir operasyonla Manavgatilçesi Gebece köyünde yaşayan ve 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evlerinde çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Uğur Acar'a nakledildi.

Türkiye'yi yüz nakli ile tanıştıran ve başarılı olması dolayısıyla başkalarına da kapı açan nakil ile Acar hayata adeta yeniden "Merhaba" dedi. Nakille artık çocukların korkmadığı bir yüze sahip olan Acar, operasyonun yapıldığı hastanede işe girdi ve hayatını mutlu bir şekilde sürdürmeye başladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Türkiye'nin ilk yüz naklini Uğur Acar'a yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. 5 yıllık süreçte Uğur Acar'ın hayata karıştığını ifade eden Özkan, Uğur'un üniversitede çalıştığını ve kendisiyle sık sık karşılaştıklarını söyledi.

Acar'ın sağlıklı insanlar gibi hayatını sürdürmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özkan, "Uğur Acar'ın ilk geldiği zamanki ve şimdiki sosyal hayatını gördüğümüz zaman hedefimize ulaştığımı anlıyorum ve mutlu oluyorum. 5 yıl uzun bir süre. Acar'ın yüzü artık olması gerektiği gibi. Yüzde 95 fonksiyon kazandı. Bundan sonraki hedefimiz rehabilitasyonlarla yüzün tamamına fonksiyon kazandırabilmek. Diğer insanlardan yüzü farklı değil." dedi.

Özkan, Acar'a estetikle ilgili küçük cerrahi müdahaleler yapacaklarını, yüzü yaşlandıkça gençleştirmeye çalışacaklarını aktardı. Yüz nakillerinin komplike bir ameliyat olduğuna işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat herkese yapılmaması gereken bir ameliyat. Bunun kararını ekiple vermek gerekiyor. Hastanın çok ciddi problemleri varsa yüz nakli yapmak gerekiyor. Yüz naklindeki tecrübelerimizi dünya biliyor. Türkiye, yüz naklinde dünyada en iyi ülkelerinden biri. Donör çıkarsa yeni yüz nakilleri yapacağız. İhtiyacı olan birkaç hastamız var. Kadavra sahiplerinin verici olmaları birçok insanın hayatını değiştirecektir."

"Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum, mutluyum"

Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalı çıkan, jest ve mimiklerini kullanabilen Uğur Acar ise hayatının değiştiği hastanenin otoparkında çalışarak yaşamını sürdürüyor.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yüz nakli için başvuru yaptıktan sonra her ay rutin kontroller için hastanede olduğunu ve akşama kadar kontrollerin devam ettiğini anlattı.

Yarım kalan tahlillerin tamamlanması için de pazartesi gelmesinin istendiğini belirten Acar, Manavgat ilçesine otobüsle giderken yoldayken nakil olacağı haberini aldığını aktardı.

Otobüsten inerek acilen hastaneye döndüğünü ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Ben aileme ameliyat olacağımı daha önce söylememiştim. Şaşırdılar, daha önce Türkiye'de böyle bir şey olduğunu hiç duymamıştık. Yurt dışında yapıldığını bilmiyorlardı. Hastaneye gelip, ameliyata hazırlandım. Aileme de doktorlarım ulaştı. Ameliyata girmeden bir dakika önce ağabeyim ve dayım geldi. Onlarla vedalaşarak ameliyata gittim ve 9,5 saatlik bir operasyondan sonra yeni hayatım başladı."

Nakilden sonra hayatının tamamen deştiğine işaret eden Acar, bir filme, romana sığmayacak kadar çok şey yaşadığını vurguladı.

Zaman zaman hüzünlü günler de yaşadığına dikkati çeken Acar, şöyle devam etti:

"Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum, mutluyum. Yeni yüzümle insanlar beni tanıyor, değer veriyor. Otururken ve yürürken beni konuşmaları hoşuma gidiyordu. İlkleri yaşadım. Yeni yüzümle güldüm, ağladım. İlk kez sakalım çıktı, tıraş oldum. Üniversitedeki öğrencilerimiz benimle çalışma yaptılar. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz de bizimle çalışma yaptı."

Acar, yüzünün her geçen gün daha güzel olduğunu, jest ve mimiklerini büyük ölçüde kullanabildiğini belirterek ileri süreçte bunun yüzde 100'e ulaşabileceğine inandığını kaydetti.