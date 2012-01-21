Türkiye'nin 'ilk yüz nakli' ameliyatı yapıldı

T24 -

Uşak’ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya’dan alınan yüz, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar’a nakledildi. Ameliyatı başarıyla tamamlayan ekip, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığında, dünyada ilk kez uygulanan bir hastaya iki kol ve bir bacak nakline devam ediyor.



Kaya’dan alınan iki kol ve sağ bacak, Kepez ilçesine bağlı Varsak Altıayak Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Atilla Kavdır’a naklediliyor.





Beyin ölümü gerçekleşti



Uşak İli Organ Nakil Koordinatörü Dr. Zafer Aydın, Uşak Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde 12 gün önce ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girerek, kendini trenin altına atarak intihara teşebbüs eden 6 çocuk babası Ahmet Kaya'nın (45), önceki gün tedavi gördüğü Uşak Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Bunun üzerine Kaya'nın yakınlarıyla temasa geçildiğini ve organlarının bağışı için ailenin ikna edildiğini belirten Aydın, akşam saatlerinde İzmir, Ankara ve Antalya'dan gelen uzman ekiplerin, kadavradan bağışlanan organları çıkartmak için operasyon başlattığını söyledi. Kaya'nın operasyon sırasında kalbinin durması üzerine iç organlarının işlevini yitirdiğini belirten Aydın, kadavradan göz korneaları ile birlikte iki kol, bir bacak ve yüzünün nakil için alındığını ifade etti.



Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından kadavradan alınan korneaların nakil için özel ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesine gönderildiğini bildiren Aydın, iki kol, sağ bacak ve yüzün de Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesine gönderildiğini kaydetti.



Kadavradan organ alımı operasyonunu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiğini anlatan Aydın, iki kol ve bir bacağın 35 yaşındaki bir hastaya nakil edileceği ve operasyonun dünyada bir ilk olduğunu belirtti.



Daha önce kol ve bacak nakli operasyonlarının yapıldığını ancak aynı hastaya iki kol ve bir bacak naklinin dünyada gerçekleştirilmediğine dikkati çeken Aydın, ''Umut ediyoruz ki operasyon başarıyla sonuçlanır ve dünyada bir ilk yaşanır. Çünkü bu güne kadar aynı hastaya iki kol ve bir bacak nakli yapılmadı. Hastadan alınan yüz de başka bir hastaya nakledilecek. Bu operasyon daha önce ülkemizde denendi ancak başarılı olmadı. Umut ediyoruz ki bu kez başarılı olur. Ahmet Kaya isimli vatandaşımızın organları nakil bekleyen hastalara umut ışığı olur. Bu gün tıp dünyası için birçok ilk yaşanıyor olabilir'' dedi.





Ameliyat 03.15'te başladı



Uşak'tan havalandıktan 45 dakika sonra Antalya Havalimanına inen uçaktaki uzman ekip büyük bir heyecanla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine gitmek için kendilerini bekleyen araçlarla yola çıktı.



Kısa sürede hastaneye ulaşan Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip hiç vakit kaybetmeden ameliyata girdi. Ameliyata AÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Serdar Tüzüner, Anesteziyoloji ve AÜ Reanimasyon Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Necmiye Hadimoğlu ile AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Özlenen Özkan ile çok sayıda asistan doktor katıldı.



Saat 03.15'te ameliyata başlayan ekip, yüz nakli ameliyatı ile aynı anda iki kol ve bacak nakli ameliyatını da gerçekleştiriyor. Ameliyatın yaklaşık 24 saat süreceği bildirildi.





Yüzü yanmıştı



Ahmet Kaya'dan alınan yüzün Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledileceği öğrenildi. Acar'ın 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evlerinde çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzünün yüzde 90'ının yandığı belirtildi. Bir mermer atölyesinde çalıştığı öğrenilen Acar'ın uzun süredir yüz nakli ameliyatı için beklediği, bugüne kadar Şişli Etfal Hastanesi ile Çapa Tıp Fakültesinde çeşitli ameliyatlar geçirdiği bildirildi. Acar'ın rutin kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildiği, kontrolün ardından otobüs ile Manavgat'a döndüğü öğrenildi. Acar'ın otobüsten indiği sırada Prof. Dr. Özkan'ın kendisini arayarak, yüz nakli için beklenen kadavranın çıktığını ve acilen hastaneye geri dönmesini istediği ortaya çıktı.





İki kol ile bacak aynı kişiye nakledilecek



Kaya'dan alınan iki kol ve sağ bacak ise Kepez ilçesine bağlı Varsak Altıayak Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Atilla Kavdır'a nakledilecek. Kepez Belediyesinde işçi olarak çalışan Kavdır'ın 11 yaşındayken evlerinin önündeki elektrik tellerine konan güvercinleri uçurtmak için demir sopa ile tellere vurduğu ve bu nedenle elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Bu olaydan sonra hastaneye kaldırılan Kavdır'ın iki kolunun, dirseğin 7 santimetre altından, sağ bacağının da diz üstünden kesildiği ifade edildi. Kavdır da akşam saatlerinde hastaneye çağrılarak ameliyata alındı.





Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli



Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi Türkiye'nin ilk çift kol naklini ve dünyada ilk kadavradan rahim naklini de gerçekleştirmişti.



Trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki bir kişinin kollarını, mısır silaj makinesinde geçirdiği kaza sonucu iki kolunu dirsekten kaybeden Cihan Topal'a 25 Eylül 2010 tarihinde nakleden ekip, 9 Ağustos 2011'de de 21 yaşındaki Derya Sert'e dünyanın ilk kadavradan rahim naklini yapmıştı.





