Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Türkiye'nin ilk yerli ve seri üretim aracı olan Anadol'un 50'inci yaşını kutladığını söyledi. Sandık, 1966 yılında üretimine başlanan otomobilden 18 senede 93 bin adet üretildiğini de ifade etti.

Sandık'ın Sabah gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye’nin ilk yerli ve seri üretim aracı Anadol, 50’nci yaşını kutluyor. 1966 yılında üretimine başlanan ve 1984 yılına kadar üretilen Anadol, dünya klasik otomobil literatüründe yer alıyor

Dünya klasik otomobil literatüründe Türkiye'nin ilk yerli ve seri üretim aracı Anadol bulunuyor. Bugün 50'inci yaşını kutlayan Anadol, toplamda 93 bin adet üretildi. Anadol'un 50 yıllık hikâyesi, Rahmi Koç ve Bernar Nahum'un Otokoç Ankara binası önünde gördükleri araçla başladı. Rahmi Koç'un İsrail'deki üretici şirkete yaptığı seyahatin ardından, teknolojinin asıl sahibi İngiliz Reliant firmasını ziyaret etmek üzere Vehbi Koç, Bernar Nahum ve Rahmi Koç, 15 Mayıs 1964'te İngiltere'ye gitti.

Yaklaşık 2 yıl sonra, Avrupa'da yolların kar ve buzla kaplı olduğu çetin bir kış günü olan 18 Ocak 1966 tarihinde, İngiltere'de hazırlanan Anadol'un ilk prototipi Türkiye için yola çıktı. Ülkemize gelir gelmez sanayi bakanlığından onayını aldı ve seri üretim için İstanbul'daki Otosan fabrikasında üretim hattına çıktı.



Böylece Vehbi Koç'un yerli otomobil üretme hayali 19 Aralık 1966'da gerçeğe dönüştü ve Anadol, Türkiye'nin ilk yerli seri otomobili olarak üretim bandından indirildi. Adını belirlemek için gazeteye verilen ilanın ardından, Otosan'a 150 bin mektup ve 2 binden fazla isim önerisi geldi. Bu isimler arasında en beğenilenler Anadol, Anadolu ve Koç oldu. 10 Ekim 1966'da, aracı taçlandıracak isim olarak "Anadol" seçildi. Anadol, Hititlilerin geyik heykellerinden birini sembolize eden logosuyla ise gerçek bir halk çocuğu oldu.



1984 yılında Anadol'un üretim macerası sona erdi. 18 yılda toplam 93 bin 188 adet üretildi. Ancak Anadol, kısa süren üretim macerasına rağmen, Türkiye'nin yerli efsanesi oldu.





Türk ralli tarihinin altın otomobili



Anadol A1, Türkiye'nin ilk ralli otomobili olarak tarihe geçerken, Anadol Ralli Takımı ise Türkiye'nin ilk ralli takımı oldu. Renç Koçibey, Demir Bükey, İskender Atakan, Claude Nahum, Mete Oktar, Şükrü Okçu, Serdar Bostancı, Romolo Marcopoli ve İskender Aruoba, Anadol A1'in ünlü ralli pilotları arasında yer aldı. Doğduktan iki yıl sonra, 1968'te, Anadol A1 Türkiye'nin ilk resmi rallisi olan 1.Türkiye Rallisi'nde Renç Koçibey ve Demir Bükey'i birincilikle taçlandırdı.

İskender Aruoba ise 1968 Avrupa-Afrika-Asya Rallisi'ne katılarak Anadol A1 ile büyük başarı kazandı. Super Touring Coupe veya Süper Türk Canavarı unvanlarıyla tanınan ilk yerli spor otomobili Anadol STC-16 ise 1990'lı yılların başına kadar ralli pilotlarının tek favorisiydi.