Türkiye'nin ilk yerli ve milli denizaltı projesi geliştirildi

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'NİN ilk yerli ve milli denizaltı optik haberleşme sistemi, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) iş birliğiyle geliştirildi. Proje hakkında konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Bu projemiz sayesinde ilk defa bir üniversitenin geliştirdiği ileri teknoloji ürününün transferi yapılmış olacak “dedi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli denizaltı optik haberleşme sistemi olan ‘Denizaltı ile Dalgıçlar Arası Optik Haberleşme Sistemi‘, denizaltı teknolojisine yeni bir boyut kazandıracak. Denizaltı ve dalgıçlar arasında sadece ışık ile kurulan iletişim, teknoloji sayesinde sesli olarak yapılabilecek.

İleri teknolojiye dayalı ürün çıkartılmasının Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Türkiye’nin hala yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve ürünler içerisindeki payı maalesef çok düşük. 2023-2053 hedefleri için yüzde 3-4 civarındaki oranın yükselmesi oldukça önemli. Milli ve yerli teknolojilerin kullanılması ise bizim için ayrıca önem taşıyor. Bu çalışmalarımız özellikle savunma sanayine yönelik çalışmalardır ve bu durum da bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü ülkemizde son yıllarsa savunma sanayinde yapılan atak oldukça göz dolduruyor” dedi.

“OPTİK HABERLEŞME İLE SİZİ TESPİT EDEBİLMELERİ İMKANSIZ”

BAU’nungüvenli optik haberleşme sistemleri üzerine yoğunlaştığını ifade eden Prof. Dr. Yalçın, “Normal haberleşme sistemlerinde yani elektro-manyetik haberleşmelerde eğer sizin haberleşme frekanslarınızı çözerlerse sizi, konuşmalarınızı ve yerinizi rahatlıkla tespit edebiliyorlar. Ancak optik haberleşme sisteminde bu neredeyse imkansız” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ 2019 HAZİRAN AYINA KADAR NETLEŞECEK”

“Geliştirdiğimiz sistemin üretimiyle ilgili olarak artık yurt dışından talepler gelmeye başladı” diyen Prof. Dr. Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

“SSB’nin desteğiyle ve STM kontrolünde başladığımız projenin sonuçlarından bir tanesidir bu. Çalışmamıza ilk olarak denizaltı ve helikopter arasındaki güvenli haberleşme sistemi üzerine başlamıştık. Daha sonra sualtında haberleşmeyle ilgili; özellikle denizaltı ile dalgıçlar, SAT ve SAS komandoları arasında kullanılabilecek çok verimli bir sistem geliştirdik. Geçen hafta Paris’te EURONAVAL 2018 fuarında STM, BAU ve Alman HENSOLDT şirketi arasında bir ön anlaşma imzaladık. Ve ilk defa bir üniversitenin geliştirdiği ileri teknoloji ürününün transferi yapılmış olacak. HENSOLDT aslında son teknolojiyle üretilen yeni sınıf denizaltılara bu sistemi monte etmek üzere bizimle işbirliği yapmak istiyor. Avustralya ve Pakistan gibi ülkelerde bu konuda zaten dirsek temasındalar. Bize 2019 Haziran ayına kadar çalışmaları ve ürünü daha da netleştirmek adına zaman verdiler.”

“BİZ BU PROJEYE 5 SENE ÖNCE BAŞLADIK”

Ayrıca sualtında bu teknoloji ile haberleşmenin dünyada bir ilk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, “Bu kadar uzun bir mesafede net bir şekilde konuşabilme kabiliyeti başka bir uygulamada yok. Dünyada bu konuda çalışmalar var ama literatürde bizim ulaştığımız noktaya henüz ulaşılmış değil. Biz bu projeye 5 sene önce başlamıştık, Amerika bile bu konuyla ilgili daha geçen sene girişimlerde bulundu” dedi.

“ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Projede özellikle mühendislik bilimleri fakültesindeki öğretim üyelerinin katkılarının oldukça fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın, “Disiplinlerarası çalışmalar yapıyorlar. Hocalarımızın, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin emeği çok fazla. Ama başında Selçuk Özyurt hocamızın bulunduğu sadece ARGE yapan grubumuzun çok emeği var. Teknoloji transfer ofisimiz bu konuda oldukça etkin. Yaptığımız çalışmaların tamamına patent aldılar. Bu çalışmalar, ülkemize katkı sağlama açısından ve genç öğrencilerimizin araştırmaya yönelik yapacakları çalışmaları desteklemek bakımından önemli bizim için” diye konuştu.

“DENİZCİLİĞİN HER ALANINDA KULLANILABİLECEK SİSTEMLER GELİŞTİRDİK”

“Denizciliğin her alanında kullanılabilecek çok pratik sistemler geliştirdik” diyen Prof. Dr. Yalçın, “Bu çalışmaların sivil uygulaması da olacak. Sualtı dizileri ve belgeselleri çeken bir grup da karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Bu sistem sayesinde o zorlukların da bir kısmı aşılacak. Bu sistemle beraber bir ışıklandırma sistemi de geliştirdik. Bundan sonra birlikte çalışacağız” açıklamasını yaptı.