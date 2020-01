Türkiye’nin ilk yerli traktörü Erkunt, dünya traktör devi Mahindra ile güçlerini birleştirdi

İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Erkunt Traktör dünyanın lider traktör üreticisi Hintli Mahindra&Mahindra (M&M) ile Türkiye ve dünya pazarında tek çatı altında faaliyet göstermek üzere anlaştı. Hisse devri anlaşmasının onaylanmasından sonra, Erkunt Traktör Türkiye pazarının lider markaları arasında yer almayı hedefliyor.

Dünya’nın ilk kadın traktör üreticisi ve Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan bugüne kadar pek çok ilke imza attıklarını belirterek, “Sektöre girdiğimizde iki gerçeği çok iyi biliyorduk: Sahadaki 1 milyon 200 bin civarındaki traktörün yarıdan fazlası ekonomik ömrünü doldurmuştu. Artık hurda traktör sınıfına giren 25 yaş üstüydü ve bu traktörlerin mazot, yedek parça gibi işletme giderlerinin hem çiftçinin bütçesine hem de ülke ekonomisine verdiği zarar çok büyük rakamlara ulaşıyordu. Oysaki bu ülkenin çiftçisinin bu ülkenin toprağına, iklimine ve çiftçilerin ihtiyacına göre tasarlanmış traktörlere ihtiyacı vardı. Biz bu ihtiyacı analiz ettik ve tasarıma döktük. Erkunt Traktör, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ilk traktör markası oldu.” dedi.

Türk tarımına global güç geldi

Tarımsal üretimin ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından en az sanayi kadar büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erkunt, “Ekonomide dışa bağımlılığın temel sebebi, kendi kendine yetecek kadar üretim yapamamak ve nüfusun temel gereksinimlerini karşılayamamaktır. İleri ekonomiler açısından, tarımsal faaliyetlere devam etmek artık bir gelişmişlik göstergesi haline geldi. Dünyada son on yılda hiçbir malın fiyatı tarım ürünleri kadar artmadı. Erkunt Traktör olarak bu süreçte Türk tarımının en büyük destekçisi olmaya çalıştık. Kurulduğumuz ilk günden beri milyonlarca kilometre yol kat ederek çiftçimizin taleplerini yerinde dinleyip, hep yenilikçi çözümler ürettik. Türkiye\'nin kendine yetebilecek bir ülke olduğuna inanarak, tarımsal üretim ithalatının yaratacağı dış ticaret açığının önüne geçmeyi amaç edindik. Tarımsal mekanizasyonun yurtiçinde üretiminin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu her fırsatta vurguladık. Bu anlayışın bir uzantısı olarak küresel ekonomiyle entegre olmamız gerektiğini biliyorduk, küresel çapta güçlü bir yatırımcıyı Türkiye\'ye çekerek büyük bir başarıya daha imza attık.” dedi.

Erkunt Traktör, Mahindra’nın global ittifakına katıldı

Erkunt, 2018 yılında kutlayacakları 15. yıllarına M&M’le birlikte güçlü bir giriş yaptıklarını söyled ve ekledi, “Markamızı, M&M’nin global üretim ve satış ağının önemli bir parçası yaparak ülkemize ve ülkemiz çiftçisine daha fazla kazandırmak için çalışacağız”.

Hintli M&M, Erkunt Traktör’den önce Güney Koreli otomotiv şirketi Ssangyong\'un yüzde 71, Peugeot Motosikletlerinin yüzde 51, Mitsubishi Tarım Makinelerinin yüzde 33, Finlandiyalı Sampo Rosenlew Oy şirketinin yüzde 35 hissesini satın almıştı.

“Türkiye çok değerli bir stratejik pazar”

M&M Tarımsal Ekipmanlar Bölüm Başkanı Rajesh Jejurikar, Türkiye’nin konumu, ileri teknoloji altyapısı ve tarımsal kapasitesiyle hem üretim hem pazarlama açısından çok değerli bir stratejik pazar olduğunun altını çizerek, “Son üç yıl içinde yüzde 35’in üzerinde büyüyen Türkiye traktör pazarı, artan iç talebin yanı sıra sahip olduğu bölgesel imkânlarla da öne çıkan bir vitrin ve Türkiye bulunduğu coğrafi bölgenin en büyük oyuncusu. Son on yılda Türk çiftçilerinin farklı bölgesel gereksinimlerini karşılayarak ürün yelpazesini sürekli genişleten Erkunt Traktör de bu pazarın en güçlü markalarından birisi. Erkunt\'un yaygın bayi-servis ağı ve yerel tedarik zinciriyle, hızla büyüyen bu pazarda bugünden sonra Mahindra ile birlikte daha önemli adımlar atacağına inanıyoruz. Mahindra dünyadaki gücünü ve imkanlarını Türkiye’deki mekanizasyon sektörünü geliştirmek için seferber edecektir. Bu güçlü birleşmenin Türkiye’ye ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, her iki ülke ve marka için bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum.”

Çiftçilere dünya çapında 2 bin 500’den fazla yetkili satıcıyla hizmet veren M&M, yılda 270 bin traktör üretiyor. 19 milyar dolar büyüklüğü ile havacılıktan turizme, finansmandan inşaata, tarım makinelerinden enerjiye 10 farklı sektörde faaliyet gösteren M&M çatısı altında 100’ün üzerinde ülkeden 164 şirket yer alıyor.

2003 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan Erkunt Traktör, bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye\'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başladı. Sektörde 3 yıl garanti veren ilk marka olan Erkunt Traktör, Türk çiftçisinin güvenini kazandı. 6 yıl içinde Pazar üçüncülüğüne yerleşerek Türkiye\'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdi.