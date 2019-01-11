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Türkiye'nin ilk video müzik kanalı Kral TV dijitale geçiyor

Kral TV, Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlamıştı

11 Ocak 2019 10:31

Türkiye'nin ilk videolu müzik kanalı Kral TV, 1 Şubat’tan itibaren yayınlarına dijitalde devam edecek.

Kanalın kapanma haberi sosyal medyadan duyuruldu. Kral TV yayımladığı mesajında “Kral TV, 1 Şubat'tan itibaren yayınlarına sadece dijitalde devam edecek… 1 Şubat itibariyle sadece Kral Mobil Uygulaması, Apple TV Kral Uygulaması, Kral Müzik YouTube Kanalı ve http://kralmuzik.com.tr  ve çok yakında Smart TV üzerinden yayınlarına devam edecek!” ifadelerine yer verdi.

Kral TV, Türkiye’nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlamıştı.

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