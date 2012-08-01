Türkiye'nin ilk vicdani retçisi Tayfun Gönül şarkılarla uğurlandı

Türkiye'nin ilk vicdani retçisi Tayfun Gönül'ün cenazesi, ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu mezarlığından alınarak Kilyos mezarlığında şarkılar eşliğinde toprağa verildi.

Ekin Karaca'nın Bianet'te yer alan haberi şöyle: Tayfun Gönül'ün sevenleri saat 13.00'te cenazenin bulunduğu Zincirlikuyu mezarlığında bir araya geldi. Aralarında Gönül'ün Sokak dergisinden arkadaşları Nadire Mater, Oral Çalışlar, Ercan Yaşa, vicdani retçiler Vedat Zencir, Mehmet Tarhan, Yavuz Atan, Mehmet Bal, Ercan Aktaş, Muhammed Serdar Delice, sanatçı İlkay Akaya, gazeteci Faruk Eren'in de bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, Gönül'ün siyah bayrağa sarılı tabutunu morgdan alarak şarkılar eşliğinde Kilyos mezarlığına uğurladı.

Herhangi bir pankartın açılmadığı ve sloganın atılmadığı törende cenaze aracı morgdan mezarlık kapısına kadar Kazım Koyuncu'nun "Sevdiğin Böyle Ağlar" parçası eşliğinde götürüldü.

Gönül'ün cenazesi buradan Kilyos mezarlığına taşındı. Mezarlıkta herhangi bir dini tören yapılmazken vicdani retçi Mehmet Bal, töreni bianet'e şöyle özetledi:

"Ben Tayfun Gönül'e hep 'dede' derdim. 'Dede' herhangi bir dini bir şey yapılmadan, Kazım Koyuncu ve Erkan Oğur'un parçalarıyla toprağa verildi. Sigarayı çok severdi. O yüzden sevenleri yaktıkları sigaraları mezarına diktiler."

Devleti mahkemeye vermişti

Tayfun Gönül, 1989'da askere gitmeyeceğini ifade ederek, vicdani reddini açıklayan ilk kişi olmuş, zorunlu askerlik uygulaması nedeniyle devleti mahkemeye vermişti.

Gönül, 15 Şubat 2012'de geçirdiği kalp enfarktüsü nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış ve iki ay hastanede kaldıktan sonra hastaneden çıkmıştı.

Gönül, 30 Temmuz Pazartesi gecesi saat 23.30 sularında evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.