Türkiye'nin ilk ve tek safari parkına ziyaretçi akını

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde, 350 dönüm alanda yer alan Türkiye\'nin ilk ve tek safari parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gezenlerin kendisini Afrika\'daymış gibi hissettiğini söylediği safari park, 25 türden 257 hayvan ile 50 türden 500 kanatlıya ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep\'te 16 yıl önce açılan hayvanat bahçesinde 325 türden 7 bin 100 hayvan barındırılıyor. Zürafadan jaguara, filden yılana, ceylandan lamalara, aslandan keçiye, zebradan leyleğe, kangurudan deve kuşuna kadar birçok hayvan türü, yurt dışından ve yurt içinden milyonlarca ziyaretçi tarafından görülüyor. Türkiye\'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliği taşıyan Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde, yine Türkiye\'nin ilk ve tek safari parkı 2 yıl önce ziyarete açıldı. Atlardan bizonlara, geyiklerden lamalara kadar onlarca farklı türden yüzlerce hayvan, safari parkta serbestçe dolaşıyor. Safari parkı ziyaret edenler ise çevrelerini saran hayvanları görünce kendilerini Afrika\'da gibi hissettiklerini söylüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçilerin safari parka yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. 350 dönümlük araziye kurulu parkta 45 dakikalık safari turuna ilgi gösterildiğini anlatan Özsöyler, \"Türkiye\'nin ilk ve tek safari parkı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde bulunuyor. Yaklaşık 350 dönüm arazi üzerine kurmuş olduğumuz safari pakta, bütün pens tellerini ve çitleri kaldırmış bulunmaktayız. Birbirileriyle geçinebilen türler, orada, bir arada serbest olarak dolaşabilmektedir. Geyikler, bizonlar, deve, lama, karacalar ve kanatlı hayvanlar ziyaretçilerin ilgisini çekmekte. Ziyaretçilerimizi kapıda 40 kişilik safari otobüsümüz alıyor ve 45 dakikalık tur şeklinde gezdiriyor\" diye konuştu.

YENİ YILDA \'YIRTICI SAFARİSİ\'

Yeni yılda safari parkı büyüterek, yırtıcıları da getirip, safari düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Özsöyler, \"İnşallah, 2018 yılında yırtıcıların safari parkını yapacağız. Burada da özellikle aslanların ve kaplanların olduğu ve birbirileriyle ayrı barınaklarda olduğu yeni bir yırtıcı safari park planımız var. Burada daha korunaklı araçlar içerisinde ziyaretçilerimizi gezdireceğiz\" dedi.



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