Türkiye'nin ilk vampir dizisinin fragmanı yayınlandı!

Masum, 7 Yüz, Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da gibi, izleyicinin geleneksel televizyon kanallarında göremediği farklı projelerle Türkiye’nin önde gelen BluTV, “Yaşamayanlar” isimli ilk vampir dizisine de imzasını atıyor.

Başrollerinde Elçin Sangu ve Birkan Sokullu var

Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı dizinin yaratıcılığını ve yönetmenliğini Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filminin ve BluTV Özel Yapım’ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor.

Seyircileri fantastik bir yolculuğa çıkarmaya hazırlıyor

Dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alıyor. Dizinin görüntü yönetmeni Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor. Dizinin yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul ’74 üstleniyor.

Dizi insanlar ve vampirler arasındaki savaşı konu alıyor

Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizisinin konusu ise şöyle:

164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen’in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul’a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry’yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen’le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia’nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.