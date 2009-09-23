Türkiye'nin ilk uydusu fırlatılıyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü tarafından Türkiye’de üretilen ilk uydu olan “İTÜpSAT1” bugün Hindistan’dan uzaya gönderiliyor.

23 Eylül 2009, Türkiye’nin uzay çalışmalarında mihenk taşı oldu. İTÜ tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği İTÜpSAT1 mikro uydusunu bugün uzaya gönderiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü tarafından Türkiye’de üretilen ilk uydu olan “İTÜpSAT1”, Hindistan’dan uzaya fırlatılıyor. Sabah saat 09.16’da Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO) tarafından PSLV C-14 roketi ile yerden 720 kilometre yüksekteki yörüngesine yerleştirilecek uydu 1 kilogram ağırlığında ve 10x10x10 santimetre boyutlarında.

Ortak çalışma

“İTÜpSAT1” uydusunun tamamı İTÜ’de üretildi. İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nün uydu titreşim testlerini, Elektronik Bölümü de uydu anteni bölümünü yaptı. Proje bütçesinin önemli bölümünü İTÜ karşıladı. Türkiye’nin ilk üniversite uydusu olan İTÜpSAT1, ABD’deki Stanford ve California Polytechnic Üniversiteleri’nin ortaklaşa başlattığı bir proje olan CubeSat projesi kapsamında tasarlandı ve üretildi. Küp boyutundaki uydunun yörüngesi yaklaşık 700 kilometre. Dünyayı yaklaşık 90 dakikad bir dönecek uydu için ünlü paylaşım sitesi facebook’da da sayfa açıldı.

Fotoğraf çekecek

İTÜ Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, “İTÜpSAT1’in toplam kütlesi 1 kilogram, gövdesi alimünyum ve boyutları 10x10x10cm. Uyduda kamera, sıcaklık, ivmelenme ve manyetik alan ölçümü yapan sistemler mevcut” dedi. 700 km’de yer alacak olan alçak yörünge uydusu İstanbul üzerinden geçerken İTÜ’de yer alan yer istasyonu aracılığıyla günde 4-5 kez iletişim kurulabilecek. Uydu yörüngedeyken kullanacağı enerjiyi üzerindeki gelişmiş güneş hücrelerinden sağlayacak.

Eğitimde kullanılacak

İTÜpSAT1 projesinin asıl amacı ise hem çalışanların tecrübesini artırmak hem de bundan sonra yapılacak haberleşme ya da askeri amaçlı işlevsel uydular için temel oluşturmak. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Berk Üstündağ bu uydunun özelliğini ve önemini şöyle anlattı: “İTÜ’de kurulan merkezde uydunun uzaydaki davranışları takip edilecek. Yüksek radyasyon altında, çekimsiz ve oksijensiz ortamdaki haraketleri belirlenecek. Bir bakıma know how oluşturulacak. Teoriksel bilgiler uzayda uygulanacak ve gözlemlenecek. Daha sonra ileride yapılacak daha büyük uyduların temeli böylece oluşturulmuş olacak.”