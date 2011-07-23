-TÜRKİYE'NİN İLK TURİZM VE TANITMA BAKANI VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Türkiye'nin ilk Turizm ve Tanıtma Bakanı, Ali İhsan Göğüş, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti. 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, CHP'nin başında bulunduğu dönemlerde yanında siyaset yapan Göğüş'ün cenazesi, 25 Temmuz Pazartesi günü Şişli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek. -ALİ İHSAN GÖĞÜŞ Ali İhsan Göğüş, 1923 yılında Gaziantep'te doğdu. Kabataş Erkek Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. İstanbul il yönetiminden MKYK'ye kadar her kademesinde yer alacağı CHP'ye, 1945 yılında girdi. 1951 yılında fakülte arkadaşı Nezahat Alemdar ile evlendi. Bu evlilikten tek çocuğu Zeynep Göğüş doğdu. Türk Haberler Ajansı, Dünya, Cumhuriyet gazetelerinin yazıişleri müdürlüğünü üstlendi. Gazeteciler Cemiyetinin yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Efsanevi Kim dergisi'nin sahiplerinden olan Ali İhsan Göğüş, 1960 öncesi ortamda basın özgürlüğü mücadelesinde yer almış ve 1957 Gaziantep seçim olayları nedeniyle idam talebiyle yargılanarak hapis yatmıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası kurucu üyesi de olan Göğüş, basın temsilcisi olarak Kurucu Meclis üyeliğine seçildi (1961). 1961 seçimlerinde Meclise giren Göğüş, 12, 13 ve 14. Dönem CHP Gaziantep Milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma, Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. İlk Turizm Bakanı olan Göğüş, görevi süresince turizmde master plan çalışmasını başlattı, kitle turizmini ve tatil köylerini Türkiye'nin gündemine aldı. Göğüş, CHP'den, İsmet İnönü ile aynı yıl istifa etti. Ali İhsan Göğüş ayrıca, Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanvekilliği (1984-1990) yaptı. Gaziantep'te doğduğu evi Mutfak Müzesi olarak bağışlayan Göğüş, Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi ve Basın Kartları Komisyonu Onursal Başkanı idi. Göğüş, anılarını Remzi Kitabevi'nden yayınlanan ''Hep İsmet Paşa'nın Yanında'' adı altında toplamıştı.