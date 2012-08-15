Türkiye'nin ilk türbanlı DJ'i Civelek: DJ'lik Allah tarafından aklıma gelen bir proje

Muhafazakâr kesimin kadın kadına eğlencelerinde bir yıldır DJ'lik yapan Fatma Civelek, "Bayanlar arasında eğlenmek için bir mekan tutulmuş, ama laptopa konulan 2 CD ile eğlenmeye çalışıyorduk. “Ben neden bu işi yapmıyorum ki?” diye düşünüp, internette araştırma yaptım ve DJ School ile karşılaştım. Burada DJ Tekin’den profesyonel DJ’lik eğitimi aldım. Yürüyeceğim yolu ve ekipmanları ne şekilde kullanacağımı öğrendim. Eğitimden sonra da sertifikalı DJ oldum.” dedi.

Radikal'den Eda Utku'nun haberi şöyle:

Sosyal medya Fatma Civelek’i geçen günlerde fark etti. Türkiye ’nin ilk sertifikalı ve türbanlı DJ’i olan Civelek’e Twitter ’dan “Kulaklıkların sesini türbandan duyabiliyor musun ki?” yazanlar da oldu, yaptığı işi takdir edenler de. Fakat feministler genel olarak bu konuda sessiz kaldı. Sosyal medyadaki furya da (her seferinde olduğu gibi) birkaç gün içinde söndü. Fakat Civelek bu işi 1 yıldır yapıyor. Sosyal medyanın ilgisini neden şimdi çekti, bilinmez.

Türk Dil Kurumu’na göre civelek “Canlı, neşeli ve sokulgan” anlamlarına geliyor. Pek çok yerli ve yabancı DJ’in aksine Civelek, adını ve soyadını kullanmayı tercih etmiş. Fakat bunu “sahne adı” zannedip, adını eleştirenler de olmuş. Bunlar bir yana, muhafazakar kesimden bazı kişiler, Civelek’i muhafazakar kitleden iş almak adına kapanmakla bile suçlamışlar. Yani “bizler” dışında muhafazakar kitle de Civelek’in başını ağrıtmış. “Mesela benim biyografimde küçük bir yazı vardı. “Ruhu müzikle yoğrulmamış insandan korkun” diye. O biraz tepki aldı. Dediler ki Fatma kaldır o yazıları. Web sitecime söyledim, onu değiştirdik.” “Neden değiştirdiniz ki? Ne rahatsız etti insanları?” diye soruyorum. Cevap vermiyor.

Sevdikten sonra niye kapanmayayım ki?

Video ve fotoğraflarında çok genç görünen Civelek, aslında 39 yaşında ve 2 oğlu var. Oğullarının büyüğü askerde, küçüğü ise Açıköğretim’de okuyor. “17 yaşımdayken muhafazakar bir aileye gelin gittim. Evlenmeden önce mini etek giyer, büyük küpeler takardım” diyen Civelek, eşinin isteği üzerine kapanmış. “Eşimle çıkarken, sevgiliyken, “Benimle evlenirsen kapanır mısın?” dedi. Aslında kapanmayı, hatta evlenmeyi bile düşünen bir insan değildim. Ama sonra “Sevdikten sonra niye kapanmayayım ki?” diye düşündüm. İlk başta bilinçsiz kapanmış olabilirim. Sadece başörtüyü alıp, şöyle bir bağlardım. Ama sonra Kuran eğitimi aldım. Ve seviyorum da. Ben böyle rahatım, iyiyim. Sonuçta önemli olan kafanın kapalı olması değil, kalbin kapalı olmaması.”

Civelek’in kariyeri, biraz tersine işlemiş. 17 yaşında anne olmuş ve uzun bir süre onları büyütmekten başka bir planı olmamış. Hayatı tersten yaşadığını söyleyen Civelek, “Okursun, kariyer yaparsın, evlenirsin, çocuk yaparsın. 30 yaşından sonra çocuk yaparsın mesela. Benim tam tersi... Evlendim, çocuklarımı yaptım, okudum, şu an bir kariyer yapmak için uğraştığım bir işim var” diyor.

'Allah tarafından gelen bir proje'

DJ’likte yükselmeye çalışan Civelek’in asıl mesleği muhasebecilik. Kendisini işe kabul etmeyen bir şirkette muhasebeci olabilmek için azmedip, muhasebecilik eğitimi almış. “Evlenince, Ticaret Lisesi’ni bıraktım. 2 sene evvel Açıköğretim’de düz liseyi, Sosyal Bilimler bölümünü bitirdim. Bir şirket vardı, o şirkete girmeyi çok istiyordum ben. Ama diplomam ve sertifikam olmadığı için giremedim. Bunu hedef belirledim kendime. Gittim diplomamı aldım, bilgisayarlı muhasebe kursuna gittim. Sertifikamı da aldım. Gün geldi devran döndü, ben o şirkete muhasebeci olarak girdim.”

Muhasebecilikten DJ’liğe geçişini anlatırken “Bu, Allah tarafından aklıma gelen bir proje” diyor. Birkaç sene önce, pek de eğlenemediği bir kına gecesinde vermiş kararını. “Bayanlar arasında eğlenmek için bir mekan tutulmuş, ama laptopa konulan 2 CD ile eğlenmeye çalışıyorduk. “Ben neden bu işi yapmıyorum ki?” diye düşünüp, internette araştırma yaptım ve DJ School ile karşılaştım. Burada DJ Tekin’den profesyonel DJ’lik eğitimi aldım. Yürüyeceğim yolu ve ekipmanları ne şekilde kullanacağımı öğrendim. Eğitimden sonra da sertifikalı DJ oldum.”

En büyük destek eşinden

Civelek en büyük desteği eşinden ve ailesinden gördüğünü söylüyor. DJ Tekin’den eğitim ve sertifika aldığı DJ School’a gidip sertifika alma ve muhafazakar kadınların eğlencelerinde çalma isteğine, en çok eşi destek olmuş. “İlk ona açıkladığımda 2 sene önce, “Çok güzel bir şey düşünmüşsün” dedi. Gayet anlayışlı ve hoşgörülü, bana her koşulda destek veren bir eşim var. Şu ana kadar hep gece yapılan organizasyonlara katıldım ve o da hiç sorun çıkarmadı.”

Annesi ve kardeşlerinin de ona çok destek olduğunu belirten Civelek, “Annem 63 yaşında, ona DJ’lik yaptığımı söyleyince pek fazla anlamıyor. Ama “Aferin kızıma, başarılar dilerim kızım” filan diyor ve benim adıma çok mutlu oluyor,” diyor.

Neden kadın kadına eğlence?

Kadınların bu kadar iç içe eğlenmek zorunda kalmaları yanlış gelmiyor mu ona, diye soruyorum. Erkeklere “bana karışma” demektense böyle izole bir şekilde eğlenmeye çalışmak konusundaki düşüncelerini merak ediyorum. Bu organizasyonlar sayesinde kadınların daha rahat eğlendiğini söyleyerek, “Bayanlar daha özgür hareket edip daha özgür giyiniyorlar. Karma organizasyonlardan ziyade, kadınlar arasında yapılan organizasyonlarda daha rahat dans edebiliyorlar. Benim de tercihim bu yönde olur” diyor. Peki ideal olan kadınların karma bir ortamda da aynı rahatlıkla hareket edebilmesi değil mi? Ortamdaki erkeklerin kadınlara karışmaması ve laf etmemesi? “Mümkün mü öyle bir şey?” diyor Civelek. “Aslında mümkün,” diyorum, cevap vermiyor, başka da yorum yapmıyor. Fakat hüzünlü bir ifade okunuyor yüzünde. Daha önce bir şey için çok diretmiş, ama en sonunda karşı tarafın isteklerine boyun eğmiş bir kişinin o bilindik ifadesi…

'Talep var ki arz ettim'

“Bir talep olmasa, arz da olmazdı” diyen Civelek, olumsuz eleştirilerden etkilenmişe benzemiyor. Kadınlar arasında böyle pek çok organizasyon yapıldığını söyleyerek, bu işi yapmaya devam edeceğini belirtiyor. “ Türkiye ’de ilk olmak, marjinal bir iş yapmak, her iki kesimden de eleştiri almama sebep oluyor. Kadınlar kendi aralarında matineler, havuzbaşı partileri ve kınalar yapıyor. Böyle bir talep vardı. Bugün bu noktaya geldiysek böyle bir talep olduğu için geldik. Başkası düşünseydi başkası yapardı,” diyor ve ekliyor: “Ben olumsuz bir iş yapmıyorum. Bayanların ihtiyacı olan bir şeyi yapıyorum. Neden olmasın ki?”

Dj Mamy Rock ve Demet Akalın hayranı

İdolleri arasında 70 yaşındaki “DJ Babaanne” olarak bilinen DJ Mamy Rock var. Aynı zamanda günün birinde Demet Akalın , Tarkan ya da Ajda Pekkan’la beraber bir etkinlikte yer alabilmeyi istiyor. “ Demet Akalın ’la birlikte bir organizasyonda bulunmak istiyorum. Tarkan ve Ajda Pekkan’ı da çok seviyorum, onlar da keşke duysalar beni (diyor ve gülüyor). Bayanlar için düzenlenen bir organizasyonda ya da matinede onlarla beraber bulunmak istiyorum. Albüm yapmak da istiyorum, fakat işin çok başında olduğum için önce kendimi işimde ispatlamak istiyorum.”

House müzik yapan Civelek, katıldığı organizasyonun sahiplerinin tercihlerini göz önünde bulundurarak, isterlerse yerel müzikler de çalıyor. Organizasyonun türüne göre, mekana ve kişi sayısına göre ücret değişiyor. Ekipmanı Traktor Kontrol S2 ve Turntable’dan oluşuyor. “Etkinliğin sonlarına doğru gençler için kulüp müziği çalıyorum, ”DJ bizi koparsana” diye tezahürata başlıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yöresel müziklerin haricinde yarım saat kulüp çalıyoruz. “

Civelek’in Top 5’i

Civelek genelde açılışı Tarkan ve Ajda Pekkan’la yapıyormuş: “Oynayanları eğlendirecek ve tempo düştüğü zaman çaldığım şarkılar da yine onlara ait. Bu aralar Karamiki Halil’in hap koydum parçasıyla Ankaralı Coşkun’un Ankara ’nın Bağları’nı çok çalıyorum.”

1- Tarkan, Aşk Gitti Bizden

2- Ajda Pekkan, Yakar Geçerim

3- Demet Akalın, Evli Mutlu Çocuklu ('Gelin kızlarımız için ideal bir şarkı' diyor)

4- Serdar Ortaç, Üzecek Adam Çok

5- Rihanna, We Found Love