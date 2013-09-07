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Yaşam

Türkiye'nin ilk tüp bebeği evlendi

25 yaşındaki Dilek Katrancı, normal yoldan doğum yapamazsa tüp bebek tercih edip etmeyeceğini açıkladı

07 Eylül 2013 14:34

Türkiye'de tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk kişi olan 25 yaşındaki Dilek Katrancı, dünya evine girdi. Denizli'de yaşayan Katrancı, Halil Akar ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel yaptı.

Dünyada tıbbın çok ilerlediğini, tüp bebek yöntemiyle binlerce insanın dünyaya geldiğini ifade eden Katrancı, "İnşallah normal yoldan bebek sahibi oluruz. Olmazsa da tüp bebek yöntemini düşünürüz" diye konuştu.

Gelinin babası Türkay Katrancı ise 18 yıl bekledikten sonra evlat sahibi olduklarını ifade ederek, "Çok şükür mürüvvetini de gördük" dedi.

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