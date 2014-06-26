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Kültür-Sanat

Türkiye'nin ilk trans güzellik yarışması yapıldı

Türkiye'de ilk defa bedenleri parçalanan, bıçaklanan ve katledilen translara dikkat çekmek amacıyla 'Trans Güzellik Yarışması' düzenlendi

26 Haziran 2014 16:59

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Trans Onur Haftası, İstanbul The Mekan'da Türkiye'de ilk defa düzenlenen "But Trans Güzellik Yarışması" ile sona erdi.

İstanbul LGBT Dayanışma Derneği'nin 'Sen Yoksan Çok Eksiğiz' sloganıyla düzenlediği etkinlik, birbirinden renkli anlara sahne oldu. Güzellik yarışması; bedenleri parçalanan, bıçaklanan ve katledilen translara dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Hürriyet'ten Sedat Suna'nın haberine göre yarışmaya Balıkesir, Mersin, İzmit, Bursa gibi Türkiye'nin farklı illerinden gelen 15 transeksüel katıldı. Türkiye’nin ilk trans güzellik yarışmasına ilgi büyüktü.

Jüri üyeleri arasında Ayta Sözeri, Seyhan Arman ve Hala Diva'nın da olduğu yarışmanın birincisi, etkinliğe katılanların oylarıyla Yankı Bayramoğlu oldu.

İşte yarışmadan fotoğraflar:

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