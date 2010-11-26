Türkiye’nin ilk 'thriller' yazarı: Mine Kırıkkanat

T24

Çağdaş edebiyatta, çoğu yazar yaşadıkları toplumların sosyolojik analizini yapmak için giderek polisiye türünü yeğliyor. Bu saptamadan yola çıkan “Les Habits Noirs” edebiyat derneği, Quai Branly müze yönetimiyle ortaklaşa düzenlediği “Kara Romanın Dört Kıtası” programı dahilinde, dünyadan dört yazar ağırladı.Programın dördüncü ve sonuncu konuğu, 25 Kasım’da Mine G.Kırıkkanat oldu. Quai Branly müzesinin okuma salonunda düzenlenen gece, Fatih Akın’ın İstanbul’a ilişkin müzik belgeseli “Crossing The Bridge” filminden 15 dakikalık bir bölümle başladı.“Les Habits Noirs” edebiyat derneği, Mine G.Kırıkkanat’ı Türkiye’nin geleceğe ilişkin jeopolitik öngörülere dayanan ve bilim kurgu dalındaki ilk “thriller” yazarı olarak tanıttı. Fransa’da yayınlanan “Bir Gün Gece” ve “Destina” romanlarına yönelik soruları yanıtlayan Kırıkkanat, yazdığı ve yaşadığı İstanbul ile özel ilişkisini anlattı.Romanlarında niçin geçmişten geleceğe köprü kurduğunu ve bilim kurgu türüne nasıl geçtiğini açıkladı.