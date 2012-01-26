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Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre, insanların stres atmak için adrenaline ihtiyaç duymasından yola çıkarak para karşılığı dayak yiyen, insanların kendisine pasta gibi cisimler atmasına izin veren Günay, adını Adres Patent aracılığıyla tescilleyerek kendini TPE güvencesi altına aldı.Marka başvurusu onaylanan ve tescil belgesine kavuşan Günay, Türkiye'nin “ilk” tescilli dayak yiyen adamı oldu.Günay, yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti::“Bu mesleği severek yapıyorum. İnsanların stres atmasını sağlarken ben de bundan kazanç sağlıyorum ve ekmeğimi bu işten çıkarıyorum. Yıllarca sporla uğraştığım için kendime zarar vermeden işimi yapabiliyorum. Müşteri sayımın artması bilinirliğimi arttırdığı için markamı korumak adına tescil başvurusunda bulundum. Türkiye'nin tescilli 'Stres Koçu' olarak adımı güvence altına aldım.”Dayak yemenin dışında insanların stres atması için farklı teknikler de kullandığını belirten Günay, verdiği hizmetin sadece dayakla sınırlı kalmadığını, insanların istedikleri gibi üzerine pasta, boya gibi eğlenceli cisimler atarak rahatlayabileceği bir stres odası oluşturduğunu kaydetti.Adres Patent Marka ve Patent Danışmanı Derya Şişik de “Yapılan iş ne olursa olsun tescil koruması herkes içindir” değerlendirmesinde bulundu.