Türkiye’nin ilk Ters Ev’i baş döndürmeye devam ediyor

Türkiye’nin baş döndüren ilk Ters Ev’i 16 ay önce Antalya’nın turistik bölgesi Kundu’da, dünyanın 13. Ters Ev’i olarak açıldı. Ters Ev’i, şu ana kadar 25 bin kişi ziyaret etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Güzeloba Mahallesi’nde 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen ters ev, açıldığı günden bu yana farklı milletlerden ziyaretçileri ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları başta olmak üzere, Ters Ev’in iç mimarisini merak edenler tesisi görmeye geliyor.

Ters Ev içerisinde mobilyalar, tuvalet, perdeler, yatak odası ve dolaplar ile çamaşır makinesi gibi bütün eşyalar tavanda yer alıyor.

Bir evin iki katı oranında maliyete ulaşarak yapılan, üç girişimcinin ortak projesiyle hayata geçirilen evi yılda 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyordu. Evin dış görüntüsünden içerisindeki eşyalara kadar her şeyi ters olan ‘Ters ev’ ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti.

Ev’in içerisinde yüzde 25’lik bir açı oluşturulduğunu ve bunun ziyaretçilerde bir baş dönmesine neden olduğunu belirten proje ortaklarından Kaan Karahan, 1 yıl sonunda Ev’i yapmayı başardıklarını ve en çok mutfak ve yatak odasını yaparken zorlandıklarını ifade etmişti.

6 ayda bir dekorasyonu değiştiriliyor

Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan ters ev, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Her yaştan insanın rahatlıkla gezebileceği işletme, 6 ayda bir dekorasyon değiştiriyor.

25 bin ziyaretçiye ulaşıldı

İndigo dergisi'nde yer alan habere göre ters ev işletmecisi Kaan Karahan, haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ters Ev giriş ücretinin 15 TL olduğunu söyledi. Ters Ev’e gerek yabancı, gerek yerli turistin ilgisinin yüksek olduğunu belirten Karahan, “16 ay önce açıldığımızda koyduğumuz hedefleri tek tek aştık. 25 bin ziyaretçi sayısı, bizim 3 yıl sonra ulaşmayı beklediğimiz bir sayıydı. 16 ayda hedefimize ulaştık” dedi.

Ters Ev’i gerek sosyal medya, gerek gazete haberlerinden görenlerin çeşitli illerden gelerek gezdiğini sözlerine ekleyen Karahan, “Ev’imizi gezip görenlerin tekrar gelebilmesi için iç dekorasyonumuzu 6 ayda bir yeniliyoruz. Şu ana kadar 3 kez dekorasyon değiştirdik. Yaz sezonu öncesi tekrar yenileneceğiz” diye konuştu.

Fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşıyorlar

Ters Ev’i sosyal medyadan gördüğünü ve gezmeye geldiğini belirten Rus Nadya Rets, şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Arkadaşı Selin Ay ile birlikte evde bol bol fotoğraf çektiren Rets, kimi zaman tuvalete, kimi zaman yatağa düşüyormuş izlenimi veren fotoğrafları instagram ve facebook hesaplarından paylaşacağını dile getirdi.