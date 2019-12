Türkiye'nin ilk tablet gazetesi 'zete' artık iPhone'da

T24 - Ocak’tan bu yana ipad’den ulaşılabilen Zete’ye artık iphone üzerinden de ulaşmak mümkün.







Deneyimli gazeteci Nurcan Akad'ın Tolga Yeniyurt'la birlikte kurduğu tablet gezete "Zete"nin iPhone aplikasyonu da devreye girdi.



Sadece tablet için tasarlanan Zete’nin ne internet ne de yazılı versiyonu var. Şu an sadece ipad ve iphone üzerinden ulaşılabilen Zete, yakında android işletim sistemini kullanan diğer tablet bilgisayarlarda (Samsung’un Galaxy’si mesela) ve smart telefonlar ile smart televizyonlarda da yer alacak.



Manşetsiz gazete: Zete



Zete, günlük haber akışının yanı sıra her gün bir dergi ekiyle çok zengin bir içerik sunuyor. Zete’nin günlük haber bölümü, ana sayfanın yanı sıra, “dünya”, “ekonomi”, “pop”, “spor”, “Türkiye” ve “vesaire” bölümlerinden oluşuyor. Günün önemli haberleri anında, bol fotoğraf ve video desteğiyle yayınlanıyor. Her bölümün haberleri, sayfa yana doğru ilerleyerek, yan yana da okunabiliyor.



İçerik tamamen genç ve küçük bir ekip tarafından yaratılıyor. Dış haberler için de önemli yabancı ve yerli haber ajansların yanı sıra çok sayıda dış kaynaktan yararlanıyor.



Formatı, alışılmış gazete ve internet sitesi formatlarından çok farklı. Örneğin manşeti yok. Günün önemli tüm haberleri ana sayfada yer alıyor. Seçim, okura, onun ilgi alanına bırakılıyor.



Zete’de dikkat çeken başka bir özellik de köşe yazarının olmaması. Bunun yerine Türkiye’nin ve dünyanın önemli konuları, konunun uzmanlarından alınan görüşlerle yansıtılıyor. Bu yorumlar “Görüş” sayfasında yer alıyor.



Haberlerin üslupları da geleneksel gazete dilinden farklı. Klişelerden uzak serbest bir üslupla yazılan haberlerde başlıklar düz, olaylara yaklaşımı objektif.





Her güne bir dergi



Zete’de her güne ayrı bir dergi var. Bu dergiler “Kiosk” bölümünde yer alıyor.



Pazartesi günleri “Kapsül”. Kapsül’de, hafta içinde yabancı basında çıkmış siyaset, ekonomi, sağlık, çevre, sanat gibi çeşitli konularda seçilen 6-8 arası makale, zengin görsel destek eşliğinde Türkçeleştirilmiş ve biraz özetlenmiş şekilde yayınlanıyor.



Salı, “Göz” günü. Haftanın haberlerde kullanılmamış, güzel ve hoş fotoğraflarından, zengin resim altlarıyla keyifli bir seçki.



Çarşamba günü “Latte” var; modern kadını hedefleyen bir kadın dergisi.



Perşembe teknoloji günü. Derginin adı “Dijital”. Burada da daha çok yeni ürünler, teknolojik hoşluklar ve gelişmeler yer alıyor.



Cuma, “Ajanda” var. Ajanda’da sergi, konser, sinema, tiyatro vb etkinlikler; bu konularda yapılmış söyleşiler yer alıyor.



Cumartesi ve pazar günleri ise yine ayrı ayrı Cumartesi ve Pazar ekleri var.



Gerçek zamanlı habercilik



Zete’nin bir diğer özelliği gerçek zamanlı habercilik yapması. Bu, şu anda aplikasyon üzerinde habercilik yapan hiç bir yayında olmayan bir özellik. Murdock’un Daily’si bile gün içinde bir yazılı gazete hazırlanır gibi hazırlanıyor ve akşam matbaaya gönderilmek yerine aplikasyona dönüştürülüyor.



“Bugün bilmeniz gereken her şey”



Zete’de her sabah “Bugün bilmeniz gereken her şey” başlığıyla, günün gündemini sunuyor.







İşte 11 Nisan’ın gündemi:



* Milletvekili adayları için son gün. Siyasi partiler bugün 17.00'ye kadar aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.



* CHP'nin dün gece 5 saat süren Parti Meclisi toplantısında belirlenen aday listesinde eski Genel Sekreter Önder Sav, Grup Başkanvekili Kemal Anadol ile milletvekilleri Hakkı Suha Okay, Yılmaz Ateş, Onur Öymen, Mustafa Özyürek ve Mehmet Sevigen bulunmuyor. Deniz Baykal ise Antalya'dan birinci sıra adayı. Ergenekon davası sanıkları Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci Mustafa Balbay da aday listesinde. PM üyesi Enver Aysever, toplantının ardından, CHP'deki görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa etti. MYK bugün listeye son şeklini verecek.



* Dün Trablus'ta Muammer Kaddafi ile görüşen ve savaşı sona erdirecek yol haritasını Libya liderine kabul ettiren Afrika Birliği heyeti, bugün de Bingazi'de muhaliflerle görüşecek. Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın liderliğindeki heyette Moritanya, Mali ve Kongo devlet başkanları ile Uganda dışişleri bakanı bulunuyor. Muhalifler Kaddafi çekilmeden masaya oturmayı reddediyor.



* Kaddafi yanlısı güçler ile isyancı gruplar arasındaki mücadele Ecdebiye'nin kontrolü üzerine yoğunlaşıyor. Kent, Kaddafi güçlerinin aralıksız top ve füze ateşi altında.



* Guardian, haftasonu yaşanan çatışmaların koalisyon güçlerine uzun süre önce farketmiş olmaları gereken bir gerçeği, "isyancıların savaşçı bir güç olmadıklarını" hatırlatması gerektiğini yazdı. Gazeteye göre eğer ortada bir savaş varsa bu, NATO hava kuvvetleriyle Kaddafi'nin kara kuvvetleri arasında.



* Fransa'da peçe yasağı bugün başlıyor. Yasağı ihlal edenler 150 euro ceza ödeyecek ya da zorunlu vatandaşlık stajı yapacak. Fransa'da yaklaşık 2.000 kadının peçe taktığı tahmin ediliyor.



* Bakanlar Kurulu, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsaların bünyesindeki emeklilik sandıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na devrine ilişkin süreyi 2 yıl uzattı.



* ABD'nin önde gelen 250 hukukçusu, Amerikan dışişleri yazışmalarını Wikileaks'e sızdırmakla suçlanan er Bradley Manning'e yapılan kötü muameleyi kınayan açık bir mektuba imza attı. Aralarında Başkan Obama'nın Harvard'da hocası olan Laurence Tribe'nin de bulunduğu hukukçulara göre, Manning'in hedef olduğu muamele insanlık dışı, anayasaya da aykırı ve hatta işkence olarak değerlendirilebilir.



* İngiliz Times gazetesi Arsenal'in ortaklarından Amerikalı milyarder Stan Kroenke'nin, diğer ortaklardan satın aldığı yüzde 16'lık hisseyle Arsenal'deki payını yüzde 62'ye çıkardığını yazdı. Kroenke kalan hisseleri de satın alırsa Arsenal premier ligde mülkiyeti yabancıların eline geçen 10. kulüp olacak. Klübün yüzde 27 hissesi Rusya'da yatırımları bulunan çelik milyarderi Alisher Usmanov'a ait.



* Japonya, Fukuşima nükleer santralının etrafındaki tahliye bölgesini 20 kilometreden 30 kilometreye çıkaracak. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile ABD ve Avustralya bu bölgenin 80 kilometreye çıkarılmasını önermişti. Bölgedeki nüfusun boşaltılması 1 hafta içinde tamamlanacak.



* Peru'da başkanlık yarışının ilk turunda solcu lider Ollanta Huma yüzde 27.62 ile önde. Diğer iki aday Pablo Kuczynski yüzde 23, Keiko Fujimoro ise yüzde 22 oy aldı. Seçimlerin ikinci turu 5 haziranda yapılacak. Yorumculara göre Huma ve Kuczynski'nin mücadelesi, sağcı kadın lider Fujimoro'ya yarayabilir.



* Fildişi Kıyısı'nda başkanlık sarayının sığınığına saklanan Laurent Gbagbo'ya karşı BM ve Fransız helikopterleri yoğun hava saldırısı yürütüyor. Bölgeden patlama sesleri geliyor.



* Finansbank yurtdışı yatırımcılara satılmak üzere 750 milyon dolarlık tahvil ihracı için SPK'ya başvurdu.



* İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ilk Asya turnesinin Çin ayağında hükümetin sansürlediği şarkıları söylememeyi kabul eden Bob Dylan'ı yerden yere vurdu. HRW'nin açıklaması şöyle: "Dylan kendinden utanmalı. Genç Dylan hangi şarkıyı söyleyeceğine bir hükümetin karar vermesine alsa izin vermezdi''. Dylan, dün akşam da Vietnam'da konser verdi.