Türkiye'nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı

KOCAELİ, (DHA)- TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından Körfez Yarış Pisti\'nde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları devam ediyor. 2018 yılı Alternatif Enerjili Araç Yarışları (Efficiency Challenge Electric Vehicle) yeni bir kategori ile başladı. Yarışlar kapsamında bu yıl Türkiye’de ilk defa sürücüsüz araç yarışı düzenlendi.

6 Ağustos’tan itibaren Kocaeli\'ndeki Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşen yarışlarda bugün ‘Otonom Araç Kategorisi’nde yarışıldı. Araçlar 120 metrelik parkuru, yol kenarı ve sonunda bulunan engellere çarpmadan bitirmenin mücadelesini verdi. Takımlara görevlerini tamamlamak için üç çıkış hakkı verildi.

Üniversite öğrencilerinin sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk defa ‘Otonom Araç Kategorisi’nde yarış düzenlendi. Yarışa Gümüşhane Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversite’sinden oluşan 5 takım katıldı.

“GELECEĞİN ARABALARI OTONOM ARAÇLAR OLACAK”

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı, dünyada elektrikli araçların iyice yaygınlaşmaya başladığını ancak son zamanlarda otonom (sürücüsüz) araçların da yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Büyük teknoloji firmalarının otonom araçlar üzerinde çok ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Balıkçı, “Geleceğin araçlarının da artık otonom olacağı planlanıyor” dedi.

Balıkçı, “Biz de Türkiye olarak bu teknolojiyi yakalamak ve üniversitelerde farkındalığın sağlanması, insan kaynağını yetiştirmesine yardımcı olmak sebebiyle böyle bir yarışma yapmaya karar verdik” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER GÜNCEL TEKNOLOJİYİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR”

Öğrencilerin projeleri çalışmaya başladığı günden itibaren aslında güncel teknolojiyi yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Balıkçı, “Öğrenciler hazırlanırken konuyu, beraber çalışmayı, takım olmayı görüyorlar. Aynı zamanda güncel teknolojiyi yakalamaya da çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu sene ilk defa gerçekleşen otonom yarışının biraz daha deneme amaçlı olduğunu söyleyen Balıkçı, “İlk yarış olduğu için katılım sayısı da oldukça az. Gelecek senelerde bu sayının daha da artmasını ve daha heyecanlı yarışların olmasını hedefliyoruz” dedi.

“YAZILIM ALGORİTMALARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ”

Elektrikli araçlarda bütün parçaların öğrencilerin kendileri tarafından üretilmesinin yarış sonucuna katkı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Balıkçı, otonom yarışlarında böyle bir şartın olmadığını söyledi. Otonom araçlarda yazılımın ön planda olduğunu dile getiren Balıkçı, “Hedefimiz oradaki yazılım algoritmalarının öğrenciler tarafından geliştirilmesidir. Otonom araçlarda mekanik ve elektriksel parçalardan ziyade yazılım söz konusu oluyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı, otonom araçlarda hedefin sürücünün herhangi bir müdahalesi olmadan aracın başladığı noktadan istediği noktaya gitmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Balıkçı, “Böyle olunca engelli sürücüler de başka kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan istedikleri noktaya gidebilecekler. Her geçen gün bu yarışlara ilginin arttığını görüyoruz. İnşallah daha da artacaktır” dedi.

YARIŞMACILAR ÖDÜLLE DÖNECEK

Yarışların sonunda otonom araç kategorisinde birinci olan ekibe 15 bin, ikinciye 12 bin 500, üçüncüye ise 10 bin lira verilecek. En az enerji tüketen ve en verimli araç olmak için mücadelenin verileceği elektromobil ve hidromobil kategorilerinde birinci olan takımlara ödül olarak 25 bin lira verilecek. Takımlara 15 bin liraya kadar \"Yerli Ürün Teşvik\", \"En İyi Teknik Tasarım\" ve \"En İyi Görsel Tasarım\" ödülleri de dağıtılacak.

Yarışmanın kapanış ve ödül töreni ise yarın gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)