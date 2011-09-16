-Türkiye'nin ilk seyir füzesi "SOM" yurt dışında LONDRA (A.A) - 16.09.2011 - Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM, İngiltere'de düzenlenen savunma fuarında sergilendi. Londra'daki Excel fuar alanında yapılan "Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarında (DSEİ) sergilenen füze, TÜBİTAK'a bağlı Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirildi. SAGE Yetkilisi Fatih Yaşar, füzenin ilk kez yurt dışında sergilendiğini belirterek, ''Oldukça büyük bir ilgi var. Türkiye'nin mühimmat konusunda teknolojik anlamda nerelere geldiğinin çok büyük bir ispatı. Biz bu füzeyi uçurduk ve göğsümüzü kabarta kabarta sergileyebiliyoruz'' dedi. Daha önce de hassas güdüm kiti projesini başarıyla tamamladıklarını ifade eden Yaşar, ''Hassas güdüm kiti projesini 2005 yılında tamamladık. Klasik MK-84 savaş başlıklarına bir güdüm kiti geliştirdik. Bu kit ile oldukça yüksek hassasiyetle hedefleri vurabiliyoruz. Uçaklarımız yaklaşık 25 kilometreden nokta atışı yapabiliyor. F-16 savaş uçakları için sertifikasyon devam ediyor. Yakında F-16'lar da kullanacak'' diye konuştu. SOM füzesi için projenin 2006 yılında başladığını anlatan Yaşar, bu tür füzeler göz önünde tutulduğunda projenin çok kısa bir sürede tamamlandığını aktardı. Bu arada üzerinde Türk bayrağı bulunan ve fuar alanının girişine konulan F-35 savaş uçağına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. SOM füzesi geçen Haziran ayında Türk Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen "Türkiye Hava Gösterisi 2011" kapsamında tanıtılmıştı. 180 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan füze, Türk mühendislerce yapılan Türkiye'nin ilk seyir füzesi olma özelliğini taşıyor.