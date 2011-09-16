T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'nin ilk seyir füzesi "SOM" yurt dışında LONDRA (A.A)

16 Eylül 2011 23:20

-Türkiye'nin ilk seyir füzesi "SOM" yurt dışında LONDRA (A.A) - 16.09.2011 - Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM, İngiltere'de düzenlenen savunma fuarında sergilendi. Londra'daki Excel fuar alanında yapılan "Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarında (DSEİ) sergilenen füze, TÜBİTAK'a bağlı Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirildi. SAGE Yetkilisi Fatih Yaşar, füzenin ilk kez yurt dışında sergilendiğini belirterek, ''Oldukça büyük bir ilgi var. Türkiye'nin mühimmat konusunda teknolojik anlamda nerelere geldiğinin çok büyük bir ispatı. Biz bu füzeyi uçurduk ve göğsümüzü kabarta kabarta sergileyebiliyoruz'' dedi. Daha önce de hassas güdüm kiti projesini başarıyla tamamladıklarını ifade eden Yaşar, ''Hassas güdüm kiti projesini 2005 yılında tamamladık. Klasik MK-84 savaş başlıklarına bir güdüm kiti geliştirdik. Bu kit ile oldukça yüksek hassasiyetle hedefleri vurabiliyoruz. Uçaklarımız yaklaşık 25 kilometreden nokta atışı yapabiliyor. F-16 savaş uçakları için sertifikasyon devam ediyor. Yakında F-16'lar da kullanacak'' diye konuştu. SOM füzesi için projenin 2006 yılında başladığını anlatan Yaşar, bu tür füzeler göz önünde tutulduğunda projenin çok kısa bir sürede tamamlandığını aktardı. Bu arada üzerinde Türk bayrağı bulunan ve fuar alanının girişine konulan F-35 savaş uçağına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. SOM füzesi geçen Haziran ayında Türk Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen "Türkiye Hava Gösterisi 2011" kapsamında tanıtılmıştı. 180 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan füze, Türk mühendislerce yapılan Türkiye'nin ilk seyir füzesi olma özelliğini taşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24