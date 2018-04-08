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Türkiye'nin ilk Roman vekili CHP'li Purçu'dan videolu mesaj

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk Roman vekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından video yayınladı

08 Nisan 2018 20:38

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk Roman vekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından video yayınladı.
CHP\'li Purçu, videolu mesajında, Dünya Romanlar Günü\'nün dünyadaki ve Türkiye’deki Romanlar için çok önemli olduğunu söyledi. Purçu, 1971 yılında Roman derneklerince Londra’da yapılan toplantıda \'ötekileştirme\'nin önüne geçilmesi, ayırımcılığa son verilmesi, insan hakları ve bir arada yaşama kültürünün pekiştirilmesi için Dünya Romanlar Günü’nün tüm Romanlara adandığını söyledi. Purçu, \"8 Nisan tüm dünyada o günden itibaren kutlanmaya başlandı. Biz de Türkiye’de o günü yıllardan beri kutlamaktayız. Bugünü ne için kutluyoruz? Ayrımcılığa son vermek için ötekileştirmeye son vermek için Roman sorunlarını daha görünür hale getirmek için farkındalığı arttırmak için kutluyoruz. Bugün dolayısıyla 8 Nisan Dünya Romanlar Günü tüm Türkiye’deki ve tüm dünyadaki Roman kardeşlerimin gününü kutluyorum. 8 Nisan bütün insanlığa bütün Roman kardeşlerimize hayır, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum\" dedi.

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