Türkiye'nin ilk Roman radyosu yayına başladı

Türkiye'nin ilk Roman radyosu Mersin'de kuruldu. Radyonun ilk konuğu da Türkiye'nin ilk Roman milletvekili Özcan Purçu oldu. İnternet üzerinden yayın yapan radyonun adı da Romano Vast oldu. Romano Vast, Roman dilinde 'Roman eli' demek.

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, radyo fikri uzun yıllar Akdeniz Romanlar Dernekleri Federasyonu’nda birlikte çalışan Ali Daylam ile Özcan Purçu’nun hayaliydi. Milletvekili Özcan Purçu, “kurduğumuz hayalleri tek tek gerçekleştiriyoruz” diyerek şöyle devam etti.

“Ali Daylam ile uzun yıllardır kurduğumuz etüd evi, meslek atölyesi, milletvekiliği ve şimdi radyo hayali gerçek oldu. Bundan önce Romanları hep başkaları anlatıyordu. Türkiye’de ilk kez Romanlar bir radyo aracılığıyla artık kendi kendilerini anlatacak. Radyoda, Romanların sorunları, çözüm önerileri anlatılacak. Roman kültürünün devamı ve Roman dilinin yaşaması için de radyo çok önemli.”

Daylam: Ekibimiz Roman gençlerden oluşuyor

Akdeniz Romanlar Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, şu anda yedi kişilik olan ekibin Roman gençlerinden oluştuğunu söyledi.

“Radyo kurma hayalimiz Özcan Purçu ile 2005’ten beri vardı. Kosova’da mesela 1968’de ilk Roman radyosu kurulmuş. Hollanda’da Roman radyosu var. Avrupa Konseyi toplantılarına gittiğimizde bizde neden olmasın diyorduk hep. Radyomuz 24 saat Roman dili ve Türkçe yayın yapacak. Yurtdışına da yayın yapacak.

“Radyonun kuruluşunda Hollanda’da yayın yapan Patrin Roman radyosundan, Mersin İletişim Fakültesi’nden teknik destek aldık. Hollanda’daki radyonun müzik arşivi ve Türkiye’deki Roman müziği arşivimizi harmanladık. Dinleyicilerimiz Roman müziğinin sadece 9/8 olmadığını görecek.

Dünyadaki Roman müziği yer alacak

"Biz bu radyoyla yüzyıllardır Romanlarla ilgili oluşan bilgi kirliliğine son vermek, kültürümüzü tanıtmak sorunlarımızı ve hayallerimizi dile getirmek istiyoruz. Türkiye’de yüzlerce Roman derneği var, hepsinin yaptığı çalışmaları radyo aracılığıyla arşivleyip yayacağız. Roman dili ile ilgili de altyapı çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Bu anlamda gençlerimiz Roman dilini öğreniyor. Radyo sayesinde dilimiz de herkese ulaşacak."