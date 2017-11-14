Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan: Ringde ay yıldız için dövüştüm, tabutuma sarılsın

Türk boksunun 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı Milli sporcusu Garbis Zakaryan vasiyetini açıkladı. Zakaryan, "Ben her ringde Türk bayrağı için dövüştüm. Ülkemden son dileğim beni mezara Türk bayrağına sarılı olarak götürün. İşte o zaman öbür dünyaya gözüm açık gitmeyeceğim" dedi.

Karar'dan Celal Demirbilek'in haberi şöyle:

Garbis Zakaryan, 14 yaşında 48 kiloda Beyoğluspor kulübüne boksör olmak için defalarca gitmişti, ancak o kilonun yetersiz olduğu söylenince o mutluluğu uzun süre yaşayamamıştı. “51 kilo olmadan boksör olamazsın“ demişlerdi. Ama o yılmadı. 24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü oldu. İlk maçını Arjantin’de ülkenin şampiyonu ile 30 bin seyircinin önünde yapmıştı.

Boks sert spordur. “Sen yumruk vurmaktan kaçarsan, rakip seni indirir” denir. Ancak Garbis abimizin unutamadığı bir maç vardı. İşte o maçı şöyle anlattı:

“Ortadoğu unvanlığı maçı için Mısırlı ile dövüştüm. 12 raundluk maçı her zamanki rakiplerimi yendiğim gibi 7 raunda bağladım. O maçta rakibimi nakavt etmemek için son yumruğumu kullanmamıştım. Neden mi? O yumruğu vursaydım rakibim 3 ay ringe çıkamayacaktı. Ailesini düşündüm, vurmadım. Rakibimi fena hırpaladığım için acıdım ve son yumruğu atamadım. Şayet vurmuş olsaydım rakibim fena nakavt olacaktı. Ve 3 ay ringe çıkamayacaktı. Rakibimin o pozisyonunu ve ailesini düşündüm vuramadım."

Sizce boksun faydaları ve zararları?

Faydaları; disiplinli bir hayat yaşatıyor ve çok asil bir spor. İki kişi ringe çıkıp kıyasıya dövüşüyor, maç bitiminde de birbirlerine sarılıyorlar. Zararları ise kask takılmadığında, başa alınan sert darbeler zamanla ciddi sorunlar yaratıyor.

Boks için neden nankör demiştiniz?

Bir gün komşum bana boks çok asil bir spor demiştiniz. Oysa iki kişi birbirlerini dövüyor. Asillik bunun neresinde demişti. O komşuya anlatana kadar 5 raundluk ter dökmüştüm.

Türkiye'de boks seyircisi çok az

Sizin döneminizle günümüz boksu arasındaki fark nedir?

Tek bir kelime ile seyircidir. Bizim dönemde boks maçlarını çok kalabalık bir seyirci topluluğu izlerdi. Maalesef bugün seyircinin ilgisini ne yazık ki çekemiyor.

Bu sporu yaparken en güçlü yanınızı söylemeniz gerekirse...

Sol direkt yumruklarımı hem atakta, hem de savunmada çok iyi kullanırdım. Rakiplerimi geldiği zaman sol direktlerimle durdurur, yine aynı vuruşlarla maçı bitirirdim. Genellikle 12 raundluk maçları 7 raunt sonunda bitirirdim.