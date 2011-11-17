-Türkiye'nin ilk otomobil AVM'si İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - ''Türkiye'nin ilk otomobil alışveriş merkezi'' olan ve Beylikdüzü'nde 100 milyon lira yatırımla kurulan Otoport, Nisan 2012'de açılacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Gül Yapı ve Kullar İnşaat'ın ortak projesi Otoport, yılın 365 günü saat 22.00'ye kadar hizmet verecek. Beylikdüzü'nde 120 bin metrekarelik alana kurulan ve 200 metrelik cephesiyle dev bir galeriyi andıracak olan otomobil alışveriş merkezi, birinci ve ikinci el otomobillerin yanı sıra araba alınırken ihtiyaç duyulan her şeyi tek çatı altında buluşturacak. Otoport, Nisan 2012'de kapılarını açacak. Otoport'ta satın alacağı modeli seçen ziyaretçi, kredi alacağı bankadan, aracını sigorta ettireceği sigorta şirketine ve yasal işlemlerini yaptıracağı notere kadar gerekli her şeye aynı yapı içinde kolayca ulaşabilecek. Yaşam alanları ve otoparkı ailelerin de ziyaret edebilmeleri için tasarlanan Otoport'ta kafe ve restoranlar, go-kart pisti, çocuklar için akülü araç pistleri de yer alıyor. Otoport'ta metre kare fiyatları bin 700 dolar ila 3 bin dolar arasında değişiyor. Yüzde 60'ı satılan galerilerin yüzde 40'ının ise satışı ve kiralaması devam ediyor. Kiralanmaya ayrılan galerilerin kira değeri, metre kare başına 10 dolar civarında değişiyor.