Türkiye'nin ilk ombudsmanı Ömeroğlu için köşe yazarları ne dedi?

Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun TBMM'de yapılan oylama ile Kamu Başdenetçisi seçilmesi tartışma yarattı. Bir çok yazar bugün köşesini Ömeroğlu ile ilgili tartışmalara ayırdı. İşte bazı yazıalrdan bazı bölümler;

Oral Çalışlar / Radikal

Bir nokta daha: Ömeroğlu’nu Kamu Başdenetçisi olarak seçen AK Partili çoğunluk, aynı zamanda yakında yeni bir paketi daha oylayıp kabul edecek. Bu paketin içinde, Türkiye’de hâkimlerin terfi kriteri olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına dayanılması da var.

Yani Ömeroğlu şu anda emekli olmayıp da hâkimliğe devam ediyor olsaydı, karar verdiği dosya AİHM’den döndüğü için Yargıtay üyeliğini kaybedecekti. Ömeroğlu’nun Kamu Başdenetçisi olması, yalnızca Türkiye açısından değil Avrupa Birliği açısından da bir anlam ifade ediyor. Dink hakkındaki karar; bir yargı ayıbı, bir yargı utancı olarak dünya yargı literatürüne girdi. TBMM’nin bu kararın altında imzası olan hâkimi en yüksek başvuru makamına seçmesi ise bir demokrasi ayıbı olarak literatüre girecek.

Ahmet Hakan / Hürriyet

HRANT Dink Türklüğe hakaret suçunu işlememişti.

Yazdığı metinde hakaret yoktu.

Buna rağmen Hrant’a Şişli Adliyesi’nde ceza verdiler.

Bin türlü yargısal sürecin sonunda konu Yargıtay Ceza Kurulu’na geldi.

Kurulda Hrant’ın “Türklüğe hakaret ettiği” görüşünü ağırlıklı olarak savunan isim Nihat Ömeroğlu idi...

Kuruldan karar, Ömeroğlu’nun istediği yönde çıktı:

“Hrant Türklüğe hakaret etti” dendi ve Hrant’ın cezası onanmış oldu. Bu kararın

ardından Hrant’ın hedef haline gelmesi de kaçınılmaz oldu.

İşte bu Nihat Ömeroğlu, şimdi Türkiye’nin yeni “ombudsman”ı, yani “kamu denetçisi”.

Halk adına devleti denetleyecek.

Ömeroğlu, TBMM’de yapılan oylamayla seçildi. AK Partili milletvekillerinin verdikleri oylarla...

Ne diyelim? “Yetmez ama evet” mi diyelim, “Durmak yok yola devam” mı?

Seçim sizin.

Hasan Cemal / Milliyet

Bu pencereden Mehmet Nihat Ömeroğlu’na bakınca, iki nokta kendini belli ediyor.

Biri, Erdoğan’a yakınlığı.

Tayyip Erdoğan’ın oğlunun nikah şahidi.

Diğeri, 301. madde.

...

Şimdi Türkiye’nin bu 301. maddeyi benimsemiş bir Kamu Denetçisi var.

Bu noktayı özellikle vurguluyorum.

...

AK Partili milletvekillerine sorum şu:

AİHM’nin demokrasiye aykırı bularak iptal edilmesini istediği 301. maddeye sahip çıkan ve Hrant Dink cinayeti sürecini hızlandıran Yargıtay kararında imzası olan, ayrıca Tayyip Erdoğan’ın oğlunun nikah şahidi bir yargıcı, tarafsızlık ve bağımsızlık isteyen böyle bir göreve neden seçtiniz?

Ali Bayramoğlu / Yeni Şafak

Nihat Ömeroğlu kim?

Bir Yargıtay hakimi. AK Parti çevresinden değil ama AK Parti'nin etkili isimleriyle etkili ilişkileri bulunan bir hakim. AK Parti yönetiminin istediği istikamette yürüyeceğini anladığımız bir isim. Bunların önemi her şeye rağmen sınırlı.

Ancak Ömeroğlu'nun iç ürperten bir özelliği var.

Yaşarken bu ülkenin vicdanı, ölümüyle vicdan azabı haline gelmiş önemli ve simge bir isimin Hrant Dink'in , bilirkişi raporlarına, Dink'in açık beyanlarına, yargılanan yazının tümüyle farklı anlam taşıyan bütünlüğüne rağmen 301. maddeden, 'Türk düşmanı' sıfatı ve 'Türk düşmanlığı' eylemiyle damgalanmasına, ceza almasına son damgayı vuran Yargıtay Genel Kurulu toplantısının aktif bir unsuru olması.

Ömeroğlu bu damgalamada sadece olumlu oy vermekle kalmamıştır. Osman Kavala dün bir notunda Ömeroğlu'yla ilgili olarak 'kamusal alanda ifade ettiği görüşlerinden kalkarak kendisinin kanaat oluşturucu bir niteliği olduğunu, oylamadaki tavrıyla başka Yargıtay üyelerini de etkilemiş olduğunu varsayabiliriz…' diyordu.

...

Kamu vicdanında bu kadar ağır yara edinmiş ve büyük bir travma yaratmış bir olayın sürecinde negatif katkısı olan bir adayın, bütün Türkiye bakımından Kamu Denetçisi olabilecek olması, gerçekten üzerinde çok düşünmemiz gereken bir olaydır.'

AK Parti grubu düşünmedi, bu sözleri, bu durumu ciddiye almadı, önemsemedi.

AK Parti yönetimi de öyle..

Peki ombudsman kimdir, ne yapar?

Resmi bilgiye başvuralım:

'Parlamento tarafından atanan, ancak hükümete karşı olduğu kadar parlamentoya karşı da bağımsız olan, yönetimin mağdur ettiği bireylerin hiçbir şekle bağlı olmaksızın yaptıkları şikayetler üzerine harekete geçen, geniş bir soruşturma ve araştırma yetkisi ile donatılmış olan, yönetimin yaptığı haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını engellemek, mevzuata saygılı olmayı ve uygun hareket etmeyi temin etmek, icrai karakter taşımayan önerilerde bulunmak, hakkaniyet tedbirleri salık vermek ve nihayet kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi için gerekli reformların yapılması önerilerinde bulunmak amaçlarını güden kamu görevlisidir…'

Vah ki vah…

Melih Aşık / Milliyet

Önce geçtiğimiz haziran ayında resmi adı Kamu Denetçiliği Yasası’nı (Ombudsmanlık Yasası) çıkardık... Ardından da Meclis’te AKP’li milletvekillerinin oylarıyla ilk Kamu Başdenetçimizi(Ombudsmanımızı) seçtik. Böylece artık idarenin her türlü eylem ve işlemi ile vatandaşımızın devletten şikayetlerini inceleyip araştıracak bir kurumumuz ve başdenetçimiz oldu. Ancak dünyanın hiçbir yerinde böyle iktidarın seçtiği bir ombudsman yok. Çünkü Ombudsman vatandaş ile devlet arasındaki anlaşmazlıklarda devreye girecek bir görevli. İktidarın seçtiği kişi tarafsız olabilir mi?

Sayın ombudsman Mehmet Nihat Ömeroğlu‘nun kişiliğine gelince... Özelliklerini CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’dan dinliyoruz.

“Mehmet Nihat Ömeroğlu, Cemil Çiçek’in Adalet Bakanı iken, Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü olarak atadığı, ardından da müsteşar yapmak istediği bir kişidir. Başında olduğu Kurum’a TBMM ile ilgili bir şikayet gelse Sayın Ömeroğlu’nun eski patronu olan Cemil Çiçek’in Başkanı olduğu TBMM’yi bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelemesi mümkün müdür?

Ömeroğlu’nun oğlu THY’de çalışıyor. Başkalarının beş yılda geldiği mevkiye oğlu iki yılda gelmiş. Acaba bu nasıl olmuş? THY, bir tarihte bazı kişilere beleş Amerika seyahati yaptırmış. O kişiler arasında Mehmet Nihat Ömeroğlu da var. Böyle birinin THY ile ilgili bir şikayeti de sağlıklı şekilde inceleyip sonuca vardırması mümkün mü?

Son olarak... Mehmet Bey’in oğlunun nikah şahidi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Alın size elini kolunu bağlayan bir sebep daha. Bence yapacağı tek şey, yemin etmeden bu görevi bırakmasıdır.”