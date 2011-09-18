Türkiye'nin ilk ofis müzesi açıldı

T24 - Borusan Holding’in Yönetim Merkezi Perili Köşk Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki ilk ofis müzesine dönüştü. Borusan Contemporary adıyla hizmete giren ofis müzenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yaptı.



Açılışa aralarında Semahat Arsel, Ömer Koç, Faruk Eczacıbaşı,Tezcan Yaramancı, Hamdi Akın, Erol Aksoy, Murat Özyeğin, Serra Tokar, İnci Aksoy, Erol Evgin, Dilek Hanif, Siren Ertan Çarmıklı, Jale Yılmabaşar gibi isimlerin de bulunduğu iş ve sanat dünyasından binin üzerinde davetli katıldı.



Ev sahipliğini Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ın yaptığı açılışta, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ofis müzeyi gezdi. Borusan Contemporary’de çağdaş görsel sanatların en seçkin örneklerinin yer aldığı Borusan Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerden oluşan "Segment #1" ve 7 sanatçının çalışmalarını bir araya getiren "Yedi Yeni İş" sergisi davetlilerin beğenisini topladı.



Haftaiçi ofis olarak kullanılacak, hafta sonunda ise halkın, sanatseverlerin ziyaretine açılacak olan Borusan Contemporary 1 Ekim 2011 tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek.

