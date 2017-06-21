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Ekonomi

Türkiye’nin ilk nükleer sanayi geliştirme projesi başlıyor

Teknoloji Transfer Ofisi (İTÜNOVA) konsorsiyum açıyor Rolls-Royce' teknik danışmanlık veriyor

21 Haziran 2017 23:07

Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yürütülen Türkiye’nin “Nükleer Sanayi Kabiliyet Geliştirme Projesi” kapsamında konsorsiyum açan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) Rolls-Royce'da teknik danışmanlık verecek.

Ontrava'nın haberine göre, Manisa Akkuyu'da yapılacak olan nükleer enerji santralnin çevreye yönelik zararları tartışılırken İTÜNOVA TTO, Rolls-Royce ve Savunma Sanayi Müsteşarlığına teknoloji danışmanlığı veren STM’yi kapsayan konsorsiyuma liderlik ediyor. Bu konsorsiyum, Türkiye’de nükleer endüstrisini kurmak için Türk yerli sanayi kuruluşlarını değerlendirmek, gerekli olan gelişim alanlarını belirlemek ve bu alanları geliştirmek için önerilerini sunmak üzere 6 aylık bir proje yürütecek.

Projeyi hayata geçirme konusunda Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi (AMTC) kilit rol oynayacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın liderliğinde TÜBİTAK iş birliğiyle ve Savunma, Enerji ve Ulaştırma Bakanlıklarının onayıyla AMTC, ilk etapta uzay ve havacılık ve nükleer sanayi kabiliyetlerinin geliştirilmesine odaklanacak.

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