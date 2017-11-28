Türkiye'nin ilk Lyme Kliniği, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kuruluyor

Oben ULU/İZMİR, (DHA) - DÜNYADA \'yüzyılın salgını\' olarak nitelendirilen ve 365\'ten fazla hastalığı taklit etmesiyle bilinen Lyme hastalığıyla ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde Lyme Kliniği ve Lyme Laboratuvarı açılacak.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik\'in başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye\'de yaklaşık 7 milyon kişinin mücadele ettiği sanılan Lyme hastalığı için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Lyme Kliniği açılmasına ve Lyme Laboratuvarı kurulmasına karar verildi. Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer ile 10 yılı aşkın zamandır Lyme hastalığı hakkında çalışmalar yapan biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin\'in de katıldığı toplantıda, Türkiye\'de uzman hekimlerin görev aldığı Lyme kliniklerinin bulunmadığı vurgulandı. Biyolog Çetin, Türkiye\'de Lyme hastalığı teşhisi konulan hastaların tedavilerinin yapılabileceği bir araştırma merkezinin kurulması için çalıştıklarını belirterek, \"Türkiye\'de, ilk defa Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Lyme hastalığı ile ilgili bir araştırma ve tedavi kliniği kurulması çalışmaları başlayacak. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü olarak Lyme bakterisi ile ilgili bir araştırma grubu kuracağız. Bu ekip, Türkiye\'de ilk defa bu bakteri ile ilgili laboratuvar çalışmaları yapacak\" dedi.

Lyme hastalarının Türkiye\'de test yaptıracakları herhangi bir yerin bulunmadığını dile getiren Dr. Çetin, hastaların mağdur olduğunu söyleyerek, \"Lyme konusunda doktora yapmış, ihtisas yapmış bir yetişmiş ve alt yapısı olan doktorumuz yok. Bu açığı, bir an önce kapatmamız gerekiyor. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin bu tarihi girişimi yetmez. Diğer tıp fakültelerinin dekanlarına acilen çağrım, mümkünse ve ellerinde imkanları varsa Lyme kliniği kurma çalışmalarına başlasınlar\" diye konuştu.

TÜRKAN ŞORAY\'A ÇAĞRI

Türkiye\'de Lyme hastalığına yakalanan çok sayıda tanınmış kişi olduğunu belirten Dr. Çetin, Türk sinemasının \'Sultan\' lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray\'a da bir çağrıda bulundu. Çetin, \"Geçtiğimiz günlerde Türkan Şoray, beyin ameliyatı oldu. Kendisi yıllardır \'kuşing sendromu\' hastası. Kuşing hastalarının birçoğu ise Lyme hastası. Buradan kendisine ve yakınlarına bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen, acilen Lyme testi yaptırsınlar\" dedi.



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