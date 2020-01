Türkiye’nin ilk kültür gazetesi Kültür Servisi 1 Eylül’de yayında!

Türkiye’nin ilk kültür gazetesi “Kültür Servisi” 1 Eylül’de yayına başlıyor. “Kültürü gerçek anlamıyla değerlendirmeyi” amaçlayan Kültür Servisi, deneyimli muhabirleri aracılığıyla Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri günü gününe aktarırken, Beral Madra, Celal Üster, Oylum Yılmaz, Murat Meriç, İsmail Gezgin, Aydan Çelik gibi yazarlarıyla farklı mecralara ışık tutacak.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barış talebiyle www.kulturservisi.com adresinde yayında olacak olan gazete ilk sayısında pek çok haberin yanı sıra, Murat Meriç ve Mine Söğüt’ün yazılarını ve Prof.Dr. Büşra Ersanlı ile gerçekleştirdiği söyleşiyi de okuyucuyla buluşturacak. Gazetede yarın okuyabileceğiniz gündem başlıkları şöyle:

Prof.Dr. Büşra Ersanlı ile söyleşi: Acımız ortak, hepimizin onuru kırıldı

“21. yüzyılda barış kavramı canlıların haklarının genişlemesi ve yaygınlaşmasıyla ilgilidir. Üretim de bununla bağlantılıdır.”

“Çatışmaların nedeni etnik değil, politiktir. Nasıl ki şehit olanların anneleri babaları, acı çekip de içlerinden hükümranlara bakıp ‘bak onların çocuğu ölüyor mu?’ diye düşünüyorsa, hiç şüphem yok, birçok gerilla annesi babası da kendi aydınlarına, işadamlarına bakıp aynısını düşünüyordur.”

“Bu coğrafyada yaşayan halkların hepsi onurunun kırılması noktasında eşittir. Türkiye’de yaşayıp da ‘benim şimdiye dek onurum kırılmadı’ diyecek bir vatandaş olduğunu sanmıyorum. Üstelik, onur kırılması ölüm acısından çok daha kalıcı.”

“Onur kırma operasyonu, askeri operasyondan daha uzun ve kalıcı. Sıkıyönetim diyelim Türkiye’de 20 yıl sürdü, insanların yüzyıllardır onuru kırılıyor.”

Mine Söğüt yazdı: Sevişme savaş

“Öldür; kendi doğurduklarını öldür.

Allah’ın adıyla öldür.

Tüm kavimleri karşına al.

Kızlarını kaçır, oğullarını çal, topraklarını gasp et.,

Kendi kavmini de böl, yık, yak, yok et.;

Sonra dua et, dua et ki, Allah seni düşmansız bırakmasın."

Murat Meriç yazdı: Müzik susmasın, barış daim olsun

“Türkiye’de yapılmış barış şarkısı maalesef çok fazla değil. Çocukluğumuzdan itibaren karşımıza çıkanlar, “savaş yalazları”, asker şarkıları, kahramanlık türküleri… 12 Eylül döneminde yaptırılan, halk nezdinde ilgi görmeyen ancak buna rağmen zorla söyletilen ‘100. Yıl Marşı’nda şu dizeler var: ‘Savaş yalazlarıyla ak etti kara günü / Barışlarla süsledi yurdunu, yeryüzünü…’ 12 Eylül ‘iş’i “Türk’e Türk’ten başka yoktur dost millet” sözlerinin baş tacı edildiğini de unutmayalım. Şimdilerde unuttuk belki ama 80’lerde popüler olan ‘Küçük Asker / Küçük Ayşe’ rontunda öğütlenenleri hatırlayalım: Erkekler büyüyecek, askere gidecek ve vatanı için savaşacak, kızlarsa evde onları beklerken bebeklerine bakacak... Bugün, başımızdakilerin düşüncesi çok da farklı değil.”