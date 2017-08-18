Türkiye’nin ilk kuir olimpiyat oyunları: Queer Olympix 25-26-27 Ağustos’ta

Türkiye’nin ilk kuir olimpiyatı olma özelliğini taşıyan “Queer Olympix”, 25-26-27 Ağustos tarihlerinde Heybeliada ve Kalamış’ta gerçekleştirilecek.

“Başka türlü bir dünya hayaliyle ve ayrımcılıktan uzak bir spor dünyası mümkün” sloganıyla çıkan Atletik Dildao'nun, 25-26-27 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da Heybeliada ve Kalamış’ta yapacağı Türkiye’nin ilk kuir olimpiyat oyunları olan Queer Olympix’in programı açıklandı.

Atletik Dildao’nun, Türkiye’nin ilk kuir olimpiyat oyunları olan Queer Olympix’e ilişkin açıklaması şöyle:

Türkiye’nin ilk kuir olimpiyatı olma özelliğini taşıyan “Queer Olympix” 25-26-27 Ağustos tarihlerinde Heybeliada ve Kalamış’ta gerçekleşiyor.

Bir süredir kentin çeşitli yerlerindeki halı sahalarda futbol oynayan kadınlar ve lgbti+ bireyler olarak, özlediğimiz kalabalıkları spor aracılığıyla yaratabilir miyiz, “kamusal alanda varız” cümlesini bir de sporla kurabilir miyiz diye sorduk kendimize ve bu etkinliğin hazırlıklarına koyulduk. Sporun kitleleri birleştirici gücünün yanı sıra bedenimizi özgürleştirmenin yollarından biri olduğuna inanarak bu deneyimin imkanını gelin birlikte ve ilk kez yaratalım diyoruz!

Türkiye’den ve Avrupa’dan toplam dokuz takımın yarışacağı olimpiyatlarda tüm takımlar futbol, voleybol, bayrak yarışı ve uzun atlama olmak üzere dört farklı branşta yarışacak.

25 Ağustos Cuma günü Heybeliada’da gerçekleşecek bisiklet turu ile başlayacak Queer Olympix etkinlikleri 26-27 Ağustos tarihleri boyunca Kalamış’ta devam edecek.. Kalamış’ta etkinlik alanında iki gün boyunca çeşitli STK’lar da stantlarıyla yer alacak.

Müsabakaların yanı sıra sporda cinsiyetçiliğe ve homofobiye/transfobiye karşı çeşitli atölye, forum ve film gösterimleriyle üç gün boyunca sürecek etkinliklere katılım ücretsiz ve herkese açık olacak. Queer Olympix etkinliği kapsamında gerçekleşecek bazı etkinlik başlıkları ise şunlar: Yoga Atölyesi, Kentte Kadın ve LGBTİ+ Olma Deneyimleri Forumu, Nazi Almanyasında ideal beden ve sağlıklı toplum sunumu: Kalıtımsal Hasta ve Olympia, Cinsiyet Oyunları, Beden Olumlama Atölyesi, Dil Dile Değsin Atölyesi: Küfürsüz Tezahüratlar, Öz Savunma Atölyesi, İşaret Dili Atölyesi, Feminist Fight Club Muay Thai deneyimi üzerine bir öz savunma, şiddet ve beden tartışması atölyesi.

Başka türlü bir dünya hayaliyle ve ayrımcılıktan uzak bir spor dünyasının mümkün olduğunu göstermek amacıyla hazırladığımız etkinlikle ilgili detaylı programı, afiş ve görsellere ekte veya buradan ulaşabilirsiniz.

Soru ya da röportaj talepleriniz için bize mail atabilirsiniz.

Tarih ve mekan:

25 Ağustos Cuma, Heybeliada

26-27 Ağustos Cumartesi-Pazar, Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi

Atletik Dildoa Futbol Takımı

Etkinlik Programı

1. Gün (Heybeliada)

14.30 – Bisiklet Turu

15.30 – Tanışma Pikniği

18.00 – Yoga Atölyesi – Tanja

20.40 – Şehre Dönüş

2. Gün (Kalamış)

11.00 - Bayrak Yarışı

12.00 – Forum: Kentte Kadın ve LGBTİ+ Olma Deneyimleri

13.30 – Uzun Atlama

13.30 – Söyleşi: LGBTİ+lar ve ailelerinin perspektifinden LGBTİ+ların sporda maruz kaldıkları ayrımcılıklar - LADEG+ (LGBTIQ+ Aileleri ve Yakınları destek grubu)

14.00 – 17.00: Mini Kale İzleyici Turnuvası

14.30 – Panel: Olimpiyatlar ve Bedenler

1. Oturum: Nazi Almanyasında ideal beden ve sağlıklı toplum sunumu: Kalıtımsal Hasta ve Olympia – Özgür Adadağ

2. Oturum: Cinsiyet Oyunları – Pınar Öztürk

14.30 – 16.30: Çocuklarla 3 Top Çevirme ve Zumba – Uçurtma Çocuk Dergisi

16.00 – 20.00: Plaj Voleybolu Turnuvası

16.00 – Atölye: Feminist Fight Club Muay/Thai deneyimi üzerine bir özsavunma, şiddet ve beden tartışması – BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı) ve Feminist Fight Club

18.00 – Beden Olumlama Atölyesi – Aybala Arslantürk

21.00 – Açık hava film gösterimi

Kalamış’taki 2 gün boyunca dışarıdan katılımcılara da açık oyunlar devam edecek: plaj voleybolu ve futbol turnuvaları, masa tenisi, yakar top, frizbi, ip atlama, slackline...

3.Gün (Kalamış)

10.00 – LGBTİ+’lar Sahada: Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz

12.00 – Atölye: Görünmez Bagaj – Jelene Chelebic

12.00 – Frizbi Atölyesi – Ebru

13.00 – İşaret Dili Atölyesi – LADEG+ (LGBTIQ+ Aileleri ve Yakınları Destek Grubu)

14.00 – Küfürsüz tezahürat atölyesi – İrem Kavasoğlu & Gizem Derin (Muamma takımı oyuncuları)

14.00-17.00 - İzleyici Plaj Voleybolu Turnuvası

15.00-20.00 – Futbol Turnuvası

15.00-17.00 – Çocuklarla 3 Top Çevirme ve Zumba – Uçurtma Çocuk Dergisi

Kalamış’taki 2 gün boyunca dışarıdan katılımcılara da açık oyunlar devam edecek: plaj voleybolu ve futbol turnuvaları, masa tenisi, yakar top, frizbi, ip atlama, slackline...