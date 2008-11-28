Türkiye'nin ilk 'Konfüçyus Merkezi' ODTÜ'de

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, farklı kültürlerden insanlar mal, hizmet, bilgi ve teknoloji değişimi içinde bulundukları zaman kültürler arası etkileşimin gerçekleştiğini söyledi.



TürkİYE ve Çin'in seçkin geleneksel kültürlerinin olduğunu ifade eden Acar, bunun eğitim için büyük önemi bulunduğuna dikkati çekti. Global dünyada gençlerin farklı kültür ve uygarlıkları öğrenmesinin öneminin giderek arttığını belirten Acar, ODTÜ'nün kuruluşundan beri uluslararası misyon görevini yerini getirirken pek çok ülkeden öğrencilere de yardımcı olduğunu kaydetti. Acar, ODTÜ'de, 65 ülkeden 1300'den fazla öğrencinin birlikte eğitim gördüğünü belirtti.



Konfüçyus Merkezi'nin Çin'deki Xiamen Üniversitesi ile işbirliği içinde açıldığını söyleyen Acar, bunun Çin ile ilişkilerin gelişmesinde büyük bir adım olduğunu ifade etti. Acar, Konfüçyus Merkezi'nde gençlerin sadece yabancı dil öğrenmeyeceğini, merkezin aynı zamanda karşılıklı olarak kültürlerin ve toplumun anlaşılmasına, değer kazanmasına da hizmet edeceğini ifade etti. Konfüçyus Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sencer Ayata da ODTÜ'nün, Çince'nin, Çin kültürünün, tarihinin, ekonomisinin ve politikasının öğrenilmesi için fırsatlar sunacağını belirterek, merkezin öğrencilere ve ilgilenen herkese kapsamlı bir Çince dil eğitimi sunacağını, Çin kültürünün ve toplumunun anlaşılmasına katkı sağlayacağını, Çin'deki üniversiteler ve akademik kuruluşlarla olan teknolojik, bilimsel ve akademik bağların gelişeceğini söyledi. Xiamen Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Zhiwen de üniversitelerin temel misyonunun kültürü iletmek ve geliştirmek olduğunu belirtti. Konfüçyus'un "uyum"la ilgili öğretilerine değinen Zhiwen, Çin halkı için insanlar ve uluslar arasındaki uyumun çok önemli olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından Çin Meclis Başkanı Jia Qingling ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Acar Konfüçyus Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende Çin müziği dinletisi gerçekleştirildi, Çin çayı sunuldu.

