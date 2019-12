-TÜRKİYE'NİN İLK KADIN PARTİSİ KURULUYOR İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Kadın Partisi Girişimi Kurucu Başkanı Benal Yazgan, kadınların da artık ülke sorunlarına müdahil olmak, ülkenin her türlü sorunlarında söz sahibi olmak istediğini belirterek, ''Bir siyasi partinin yapması gerektiği gibi ülkenin tüm sorunlarıyla ilgiliyiz ama bunları yaparken kadın bakış açısını ülke yönetimine aksettirmek istiyoruz'' dedi. Yazgan, girişimin yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü ve artık kendini tanıtma zamanı geldiğini dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının başlattığı kadın hareketini bir adım daha ileri götürüp kadını politikaya taşımak istediklerini söyledi. Girişimin partileşme sürecinin devam ettiğini de ifade eden Yazgan, 12 Haziranda yapılacak genel seçimlerden önce bunun tamamlanıp tamamlanmayacağının henüz belli olmadığını ancak seçimler için hedeflerinin bulunduğunu kaydetti. ''12 Haziran seçimleri için hedefimiz; en az 2 tane bağımsız kadın adayı desteklemek'' diyen Yazgan, bunun Türkiye'de herhangi bir ilde olabileceğini de belirtti. Yazgan, sadece siyasette değil hayatın her alanında ''parite'' sistemini hedeflediklerini de ifade ederek, bu sistemde kadın ve erkeğin yarı yarıya hayatın her alanında olmasının amaçlandığını kaydetti. ''Biz bir feminist parti değiliz, biz eşitlikçi bir partiyiz'' diye konuşan Yazgan, partinin adının ''Kadın Partisi'' olmasını çok önemsediklerini söyledi. Yazgan, ''Kadınlar da artık ülke sorunların müdahil olmak, ülkenin her türlü sorunlarında söz sahibi olmak istiyorlar. Bir siyasi partinin yapması gerektiği gibi ülkenin tüm sorunlarıyla ilgiliyiz ama bunları yaparken kadın bakış açısını ülke yönetimine aksettirmek istiyoruz. Bazı ülkelerde kadın bakış açısını 'demokrasiyi kadınlaştırma' olarak tarif ediyorlar'' dedi. Kadın bakış açısının erkeklere göre çok farklı olduğuna da dikkati çeken Yazgan, ''Kadınlar çok daha detaycıdır. Kadın bakış açısı politikayı da zenginleştirecektir, daha yumuşatacaktır, daha insani boyutlara getirecektir'' şeklinde konuştu. Türkiye'de yapılan politikanın modelini değiştirmek istediklerini de ifade eden Yazgan, ''Sert bir politika değil, daha insani değerler içinde yapılan politikalar ve söylemler istiyoruz'' diye konuştu. Kadınların da artık siyasete sıcak bakmalarını istediklerini belirten Yazgan, ''Gelinen noktada artık kadınların ülke politikasına ağırlığını koymasının tam zamanı. Bütün kadınlara çağrı yapıyoruz'' dedi. Partinin logosunun dengede duran bir terazi olduğuna da dikkati çeken Yazgan, logonun eşitlik ve adaleti, bir kefesinde kadını, bir kefesinde de erkeği eşit olarak simgelediğini söyledi.