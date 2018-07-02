Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ten nefes kesen gösteri

Eyüp KELEBEK/SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen \'Model Uçak ve Helikopter Festivali\'nde, Türkiye\'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk\'ün \'Pitts S-2B\' uçağıyla yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti. Öztürk, 14 Temmuz\'da Romanya\'da düzenlenecek etkinliğe katılacağını belirterek, \"İlk yurt dışı uçuşumu gerçekleştireceğim\" dedi.

\'Model Uçak ve Helikopter Festivali\', Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi\'nde yapıldı. Festivale, aralarında Almanya\'dan gelen kadın model helikopter pilotu Simone Zunterer\'in de bulunduğu 50\'ye yakın pilot katıldı. Pilotlar model uçak, jet ve helikopterleriyle gösteri uçuşu yaptı. Yarışmaya katılan helikopter pilot grubu da uçuş sırasında maket paraşütlerle gösteri sundu.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organize Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, 2\'nci kez düzenledikleri \'Model Uçak ve Helikopter Festivali\'nin ilgi gördüğünü söyledi. Görenoğlu, \"Yaklaşık 50\'ye yakın model uçak pilotu gösterilerde yer alıyorlar. Kendi uçaklarını, jetlerini, kendi hava araçlarını sürüyorlar ve izleyicilerle bir araya geliyorlar. Çok keyifli 2 günü geçiriyoruz hep birlikte. Ayrıca bu sene Almanya\'dan model helikopter pilotu Simone Zunterer aramızda bu sene. Etkinliğimizde Türkiye\'nin akrobasi pilotu Semin Öztürk de yer alıyor. Şahane bir akrobasi şovuyla izleyicileriyle buluşuyor. Ayrıca alanımızda katılımcı pilotlarımıza hem keyifli zaman geçirtirken uçak uçuşlarıyla hem akşamları hangar partimiz var. Müzik eşliğinde yemek yiyerek eğleniyoruz. Alanımızda kamp alanımız var, birçok pilotumuz 2-3 gün geceleri kamp alanımızda konaklıyor. Tamamen havacılıkla iç içe çok güzel 2 gün geçiriyoruz burada\" diye konuştu.

ALMANYA\'DAN GELDİ

Almanya\'dan gelen ve model helikopteriyle gösteri sunan Simone Zunterer (33), \"9 yıldan beri bu hobiyle ilgileniyorum. Helikopter uçurmayı kendim öğrendim. Burada bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Kadınlar model uçak ve helikopter pilotluğuna neden fazla ilgi göstermiyor? Öncelikle bu sabır ve teknik gerektiren bir konu olduğu için belki kadınlar çekiniyorlardır. İkinci olarak da \'Kadınlar bunu yapamaz\' diye önyargıları var; ama kadınlar burada yavaş yavaş olmaya başlıyor. Dünya çapında 5- 6 kadın var. Tabi daha çok kadın görmekten mutluluk duyacağım\" dedi.

ÖZTÜRK: İLK YURT DIŞI UÇUŞUMU YAPACAĞIM

Semin Öztürk ise \'Pitts S-2B\' uçağıyla gösteri uçuşu yaptı. Öztürk\'ün gösterisi, izleyenlerin nefesini kesti. Uçuş sonrası alkışlanan Öztürk, hayranlarına imza verdi. Semin Öztürk, 14 Temmuz\'da Romanya\'daki uçuş gösterisine katılacağını belirterek, \"Romanya\'dan uçuş için talep aldık ve ben de yurt dışı ilk uçuşumu gerçekleştireceğim 14 Temmuz\'da. Bu nedenle çok heyecanlıyız, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her şey şu anda yolunda gidiyor. İnşallah Türk bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız\" diye konuştu.



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