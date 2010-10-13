Türkiye'nin ilk insansı robotu Suralp çöp attı

T24 - Türkiye'nin ilk insansı robotu Suralp, Sabancı Üniversitesi'nde yapılan etkinlikte basına tanıtıldı.



İnsan iskeletine çok benzer bir yapıya sahip insansı robot Kojiro, uzuvlarını aynı insan gibi hareket etiirebiliyor, eğilip kalkabiliyor.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Erbatur liderliğindeki ekip tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansı robotu ''SURALP'' tanıtıldı.

Doç. Dr. Erbatur, üniversitenin Tuzla Yerleşkesi'ndeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bu tür robotların insana, insanın bulunduğu ortamda yardımcı olması için tasarlandığını söyledi.

Doç. Dr. Kemalettin Erbatur, Sabancı Üniversitesi Robot Araştırmaları Laboratuvar Platformu'nun kısaltmasından adını alan ''SURALP''in hazırlık çalışmalarına 2002 yılında başlandığını ve bu çalışmaların yaklaşık 5 yıl sürdüğünü ifade etti.

''SURALP''in başındaki kameralarla çevreyi algılayabildiğini ve elleri vasıtasıyla da nesneleri tutabildiğini belirten Doç. Dr. Erbatur, ''SURALP'' için 1 milyon dolar tutarında kaynağın harcandığını bildirdi.

''SURALP, Türkiye'nin ilk insansı robotu olma özelliğini taşıyor'' diyen Erbatur, 164 santimetre uzunluğundaki robotun, 114 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin insansı robot çalışmalarında en hızlı ilerleyen ülkelerden olduğuna da dikkati çeken Doç. Dr Erbatur, SURALP'in değişen yüzeyler üzerinde yürüyebildiğini ve dengesi bozulduğunda da elleri ile duvardan destek alabildiği bilgisini verdi.

Doç. Dr. Erbatur, ''SURALP''in insanla orantılı olarak tasarlanıp imal edildiğini vurgulayarak, robotun bacaklarında ve kollarında 6'şar eklem bulunduğunu söyledi.

''SURALP''in fonksiyonlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Erbatur, robotun deneysel çalışmaları sırasında TÜBİTAK tarafından mali olarak desteklendiğini sözlerine ekledi.



SURALP boş kutuyu çöp kutusuna attı

Tanıtımda, Türkiye'nin ilk insansı robotu ''SURALP'', masanın üzerinden aldığı meşrubat kutusunu ekipte yer alan bir kişiye verdi. Ardından boş kutuyu alarak, yanındaki çöp kutusuna attı. İleri ve geri yürüyüş yapan ''SURALP'', ayrıca mini bir dans gösterisi sundu.

Doç. Dr. Kemalettin Erbatur'un ''Danstan keyif aldın mı?'', ''Ve Yoruldun mu?'' sorularına da ''SURALP'', başını sallayarak yanıt verdi.

Doç. Dr. Erbatur, bir soru üzerine, ''SURALP''in konuşma fonksiyonlarının henüz geliştirilmediğini söyledi.



Suralp'in konsept çizimlerinden biri



En ünlüsü ASİMO

İnsansı robotların en tanınmışı, 2003 yılında görücüye çıkan ASIMO. Asimo Japon otomotiv devi Honda’nın 20 yıllık çalışmalarının meyvesiydi. Şirket, iki ayağı üzerinde yürüyen ilk robotunu 1986 yılında geliştirdi. ASIMO’nun gövde oranları ve eklemleri insanınkileri andırıyor.

ASIMO, bu sayede ileri ve geri yürüyebiliyor, merdivenlerden çıkıp inebiliyor ve köşeleri dönebiliyor.

Türkiye’de çalışmaları süren bir diğer insansı robot projesi ise ‘robot çocuk iCub’. AB projesi kapsamında geliştirilen i-cub, 3.5 yaşında bir çocuğun hareket kabiliyetine sahip.

53 eklemini hareket ettirebilen i-Cub, AB 6. Çerçeve Programı kapsamında ODTÜ’ye getirildi. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde bir ekip, icub’a bir çocuk gibi karşısındaki insanın yaptıklarını tekrarlama özelliğini ekledi.

Projede hedef çocuk robotun ‘Kutuyu ver’ ya da ‘Bardağı kaldır ’ türünden isim ve fillerden oluşan cümlelerle iletişim kurmasını ve önceden hiç görmediği nesne ve aletleri kullanabilmesini sağlamak.