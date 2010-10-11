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Yaşam

''TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSI ROBOTU''  İSTANBUL (A.A)

11 Ekim 2010 15:08

-''TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSI ROBOTU''  İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - ''Türkiye'nin ilk insansı robotu'', 13 Ekimde Sabancı Üniversitesinde tanıtılacak. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ''Suralp'' adı verilen robot, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Kemalettin Erbatur liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildi. ''Suralp'', 13 Ekim Çarşamba günü üniversitenin Tuzla Orhanlı'daki yerleşkesinde düzenlenecek toplantı ile tanıtılacak.

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