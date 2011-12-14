-Türkiye'nin ilk hidrojenli teknesi yapıldı İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri tarafından 4 yıllık bir çalışma sonucu üretilen ve suya atık bırakmayan Türkiye'nin ilk hidrojenli teknesi ''Martı-İTÜ''nün deneme sürüşleri başladı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve üniversitenin 32 öğrencisinin yer aldığı İTÜ İstiklal Projelendirme ve Uygulama Topluluğu, İTÜ Göletinde deneme sürüşlerini yapan tekneye ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. Rektör Şahin, Türkiye'nin ve İTÜ'nün gurur duyacağı projenin son aşamasına geldiklerini dile getirerek, ''4 yıl önce bir grup öğrencimiz tarafından başlatılan projede şu an 30'un üzerinde öğrenci çalışıyor. Projemize büyük katkı sağlayan sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizde uzun süredir gerçekleştirilen bu ve bunun gibi projeler göğsümüzü kabartıyor'' diye konuştu. Öğrencilerin bu başarılı çalışmasının, gençlere destek verilince nelere imza atabileceklerini gösterdiğini ifade eden Şahin, ''Gençlerimiz gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde inanılmaz başarılara imza atıyorlar. Geleceğimiz gençlerin ellerinde olduğu için biz geleceğimizden eminiz. Öğrencilerimizin bundan sonraki projeleri arasında insansız denizaltı ve hidrojen dolum tesisi projeleri de var'' şeklinde konuştu. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İTÜ İstiklal Projelendirme ve Uygulama Topluluğu Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu da hidrojenin bir enerji taşıyıcısı olduğunu ve bu teknede elektrik elde edilerek enerji oluşturmak için kullanıldığını belirtti. Karaosmanoğlu, şöyle devam etti: ''Öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Türkiye'nin ilk hidrojenli teknesini şu an yüzdürmeyi başardılar. 2020 yılından sonra yaygın olarak kullanılacak alternatif enerji ile bir gezinti teknesi yaptılar. Geriye sadece su bırakacak kadar çevreci olan bu tekne, aynı zamanda tüm toplumu hidrojen teknolojileriyle ilgili bilgilendirecek.'' -Haliç'te yolcu taşıyacak- Türkiye'nin hidrojenli ilk teknesi olan Martı-İTÜ, suya atık bırakmaması nedeniyle çevre dostu özelliğiyle öne çıkarken, çalışırken ses de çıkarmıyor. Dünyanın en önemli klas kuruluşlarından biri tarafından klaslanacak Martı-İTÜ için, törene davet edilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirteceği tarihte Haliç'e indirilme töreni planlanıyor. Martı-İTÜ yolcu taşımaya başladığında Haliç'te hem hidrojen teknolojisiyle ilgili yolcularını bilgilendirecek, hem de Koç Müzesi ve Miniatürk'e uğrayarak İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayacak. 2 mürettebat ve 6 yolcu kapasiteli Martı-İTÜ'de, hidrojenin yakıt hücresinde kullanılarak elektrik enerjisinin elde edildiği hidrojen enerji sistemi kullanılıyor. Teknenin elektrik üretimi, 8.5 kilovat net güç kapasiteli PEM tipi yakıt hücresi güç modülünden sağlanıyor. PEM tipi yakıt hücresi içerisinde hidrojen oksijenle birleşerek ürün olarak elektrik enerjisi, su ve bir miktar ısının açığa çıktığı elektrolizin tam tersi bir elektrokimyasal tepkime oluşuyor. Yakıt hücresinde kullanılacak hidrojen, 150 bar basınçta sıkıştırılmış gaz olarak 2 adet hidrojen tankından sağlanıyor. Tanklardaki hidrojen, yakıt hücresine gönderilerek sistem çalışmaya başlıyor ve havadan alınan oksijenle yakıt hücresi içerisinde gerçekleşen reaksiyonlar sonucu elektrik üretiliyor. Bu işlem esnasında açığa çıkan ısı, deniz suyu ile soğutma yapılarak ortamdan uzaklaştırılıyor.